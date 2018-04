Dự án Công viên văn hóa Hội An: Sẽ chỉnh sửa một số hạng mục

Trước những phản ứng trái chiều của dư luận về Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” cũng như Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, chiều ngày 19/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và kinh doanh hội nghị Gami - Hội An.

Tại buổi làm việc, ông Đào Quang Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và kinh doanh hội nghị Gami - Hội An cam kết sẽ chỉnh sửa một số hạng mục cho phù hợp với cảnh quan đô thị cổ cũng như việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa kè hai bên bờ sông nếu xảy ra sạt lở.

Dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" án ngữ dòng sông.

Về Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An", sau khi có ý kiến cho rằng, chương trình thiếu phần hồn của vùng đất và con người Hội An, ông Đào Quang Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch và kinh doanh hội nghị Gami - Hội An cho biết, đã làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa- Thể thao thành phố Hà Nội để chỉnh sửa một số nội dung không phù hợp.

Về Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, ông Đào Quang Tùng cũng cam kết sẽ điều chỉnh một số hạng mục. Trước hết là chỉnh sửa lại tổng mặt bằng quy hoạch cho phù hợp với điều kiện về sinh thái, môi trường của thành phố Hội An. Hiện bản chỉnh sửa thiết kế Dự án đang được hoàn tất và sẽ trình các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cũng như các cơ quan chuyên môn của thành phố Hội An xem xét, thống nhất trước khi xây dựng.

Ông Đào Quang Tùng (mặc áo đen) cam kết chỉnh sửa một số hạng mục.

Theo ông Đào Quang Tùng, mật độ xây dựng của Dự án sẽ được giảm xuống khoảng 20%, tăng cường diện tích cây xanh. Về chiều cao công trình, ông Tùng cam kết chỉ còn một công trình điểm nhấn 16,5m. Những hạng mục còn lại, chủ doanh nghiệp cam kết không có hạng mục nào có độ cao vượt quá 10,5 m; Đồng thời cho biết có trách nhiệm vá 2 bên bờ kè, 2 khu vực đầu và cuối cồn nổi để giảm áp lực dòng chảy từ phía sông Thu Bồn.

Công ty Gami cũng bỏ hẳn ý định làm nhà hát sức chứa hàng nghìn chỗ trong nhà để lấy diện tích đất khoảng 1ha, phục vụ sản xuất nông nghiệp như: trồng bắp, trồng lúa...

“Không xây dựng thêm nhà hát trong nhà nữa mà dành quỹ đất trong nhà để dành cho quỹ đất nông nghiệp canh tác. Tính ra là khoảng 8.000m2, tức là gần 1ha thành đất canh tác nông nghiệp để trồng lúa, trồng bắp, trồng rau. Chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân xung quanh, mời người đến canh tác. Và cũng có thể có kế hoạch bao tiêu sản phẩm. Ví dụ họ trồng bắp thì mình mua lại để sản xuất chế biến để có nguồn thu nhất định cho doanh nghiệp”- ông Đào Quang Tùng nói.

Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án này trước đây cao trình cốt nền thấp hơn khu vực dân cư 2 bên bờ sông nhưng thực tế hiện nay nền công trình đã cao hơn. Do vậy, nguy cơ lũ lụt nước dâng cao đe dọa đời sống người dân 2 bên bờ sông đang hiện hữu.

Theo bà Vân, hiện nay tình trạng xuống cấp, sụt lún hai bên bờ kè sông Thu Bồn diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn; cần phải nâng kè, tu bổ, gia cố hai bên bờ.

Cuộc họp giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hội An.

“Đã xây dựng rồi, nếu đúng theo giấy phép của tỉnh thì rất khó điều chỉnh. Nhưng nếu khó điều chỉnh thì bắt buộc hai bên bờ kè của 2 địa phương phải điều chỉnh cho phù hợp. Nếu điều chỉnh 2 bờ kè của 2 địa phương thì phải mất 1 nguồn kinh phí rất lớn”- bà Nguyễn Thị Vân nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị, thời gian tới, nếu có kết luận của các cơ quan chuyên môn về tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông có nguyên nhân từ dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, chủ đầu tư phải có trách nhiệm với nhân dân thành phố này.

“Chúng ta ưu tiên để lại một số diện tích đất nông nghiệp để nông dân Cẩm Nam tiếp tục vào đó hợp đồng trồng bắp và bán lại cho doanh nghiệp. Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi rất phấn khởi, nếu như đó là sự thật. Nếu như được thì chúng ta có cam kết giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương”- ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh./.

