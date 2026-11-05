Đơn giản hóa thủ tục, xử lý hồ sơ minh bạch

Theo quy định mới, nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị xác định công nghệ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan chủ trì theo phân cấp tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

Dự án dùng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm sắp hết đường núp bóng

Khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan giải quyết tuyệt đối không yêu cầu nộp lại bản giấy đối với tài liệu đã được xác thực, ký số hoặc có thể khai thác từ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Yêu cầu bổ sung chỉ áp dụng nếu tài liệu chưa xác thực, thiếu hoặc dữ liệu không thể khai thác.

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ nộp trực tiếp, người tiếp nhận sẽ hướng dẫn hoàn thiện hoặc từ chối theo cơ chế một cửa liên thông. Với hồ sơ nộp qua bưu chính hoặc trực tuyến, trong vòng 2 ngày làm việc, cơ quan chủ trì phải có văn bản thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, lý do, thời hạn hoàn thiện và thông tin người giải quyết.

Quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy ý kiến chuyên gia

Quy trình thẩm định công nghệ được thiết lập với mốc thời gian rõ ràng. Trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì sẽ lấy ý kiến bằng văn bản từ cơ quan quản lý môi trường và chuyên ngành. Các cơ quan được hỏi hoặc chuyên gia độc lập có 5 ngày làm việc để phản hồi.

Đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ phức tạp, cơ quan chủ trì có quyền thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tiến hành khảo sát thực tế và họp Hội đồng. Tổng thời gian cho bước này là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ ý kiến phối hợp hoặc kết luận của Hội đồng, cơ quan chủ trì sẽ ban hành văn bản xác định công nghệ của dự án theo Mẫu số 04 ban hành kèm Quyết định.

Quyết định 49/2026/QĐ-TTg cũng quy định cơ chế kế thừa kết quả nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Trường hợp máy móc, dây chuyền đã có kết quả kiểm định, giám định hợp pháp còn hiệu lực về an toàn, hiệu suất năng lượng hoặc bảo vệ môi trường do cơ quan thẩm quyền chỉ định cấp, cơ quan chủ trì sẽ xem xét sử dụng mà không cần đánh giá lại, trừ khi có căn cứ cho thấy kết quả không còn chính xác.