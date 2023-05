Dự án đường Vành đai 4: Đền bù hơn 1.200 tỷ đồng cho 4.396 hộ dân ở Hoài Đức

Thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Vành đai 4, UBND huyện Hoài Đức cho biết tính đến ngày 17/5, trên địa bàn huyện đã kê khai, kiểm đếm 166,7 ha đất nông nghiệp. Trong đó 144 ha của 5.319 hộ và 22,6 ha đất công của các xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh, An Thượng, La Phù.

Các hộ dân nhận tiền đền bù ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức

Thực hiện niêm yết dự thảo phương án 145,8 ha của 4.859 hộ và 13,7 ha đất công của xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh, La Phù, An Thượng, số tiền 1.397,1 tỷ đồng; Phê duyệt và thu hồi đất được 122,7 ha (119,6 ha đất nông nghiệp của 4.412 hộ, số tiền 1.271,8 tỷ đồng và 3,1 ha đất công tại xã Minh Khai, Dương Liễu, An Khánh). Tổng số tiền đã nhận và bàn giao mặt bằng là 122 ha của 4.396 hộ, số tiền 1.267,8 tỷ đồng. Còn 16 hộ chưa nhận tiền, diện tích 0,7 ha, số tiền 4 tỷ đồng (tỷ lệ GPMB đạt 50,9 % trên tổng diện tích dự án).

UBND huyện cũng phê duyệt 2.297 ngôi, số tiền 24,1 tỷ đồng. Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 1.820/2.297 ngôi mộ, số tiền 18,3 tỷ đồng. (Trong đó 1.464 ngôi mộ đã di chuyển). Hiện đang niêm yết dự thảo 85 ngôi mộ số tiền 666 triệu đồng tại xã Tiền Yên.

Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 5/2023, tiếp tục phê duyệt và chi trả 642 hộ và đất công, diện tích 38,54 ha của các xã: Đắc Sở, Tiền Yên, An Thượng, Đông La, La Phù, Yên Sở, Cát Quế, Song Phương, số tiền 183,5 tỷ đồng (đất công 26,4 ha của các xã La Phù, Yên Sở, Cát Quế, Song Phương, An Thượng).

Kiểm đếm, niêm yết dự thảo của 266 hộ và đất công, diện tích 32,1 ha của các xã: Đức Thượng, An Thượng, Đông La, Đắc Sở, Tiền Yên (Trong đó: 13 ha đất công của xã An Thượng, Đông La).

Đến nay, tỷ lệ GPMB đạt 67 % trên tổng diện tích dự án. Công tác GPMB đến hết tháng 6/2023, diện tích giải phóng mặt bằng: 196,8 ha đạt 82,1%.

Thống kê sơ bộ các xã cơ bản xong GPMB là Dương Liễu, An Khánh, Minh Khai, La Phù, Yên Sở. Các xã tiếp tục triển khai công tác GPMB: Đức Thượng, Cát Quế, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, Đông La./.