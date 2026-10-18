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Chủ Nhật, 06:00, 18/10/2026

Dự án quốc lộ 1A: Dỡ hàng loạt nhà trên đường Giải Phóng, nhiều hộ chờ bồi thường

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VOV.VN - Hàng loạt căn nhà trên đường Giải Phóng, phường Tương Mai (Hà Nội) đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Trong khi nhiều hộ đã nhận tiền, di dời, một số gia đình vẫn chờ bồi thường, sống bất an giữa công trường ngổn ngang, tiếng ồn, bụi bặm và nguy cơ mất an toàn.
du an quoc lo 1a do hang loat nha tren duong giai phong, nhieu ho cho boi thuong hinh anh 1
Trên đường Giải Phóng, phường Tương Mai, nhiều ngôi nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng đang được tháo dỡ để bàn giao đất thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.
du an quoc lo 1a do hang loat nha tren duong giai phong, nhieu ho cho boi thuong hinh anh 2
Những căn nhà đã được phá dỡ nằm xen kẽ với các công trình vẫn có người sinh sống, tạo nên khung cảnh ngổn ngang dọc tuyến đường.
du an quoc lo 1a do hang loat nha tren duong giai phong, nhieu ho cho boi thuong hinh anh 3
Máy móc khẩn trương phá dỡ các công trình đã bàn giao mặt bằng, trong khi một số hộ dân liền kề vẫn chờ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
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Bên cạnh những công trình đang tháo dỡ, nhiều hộ dân vẫn bám trụ trong căn nhà của mình do chưa thể thu xếp nơi ở mới.
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Bà Phạm Thị Sơn, ở số nhà 479 Giải Phóng, cho biết gia đình đã đề nghị thu hồi cả phần diện tích còn lại hơn 10m² vì không đủ điều kiện xây dựng, sử dụng ổn định.   ​​​​​Theo bà Sơn, trong khi bốn nhà xung quanh đã nhận tiền và phá dỡ, còn gia đình bà vẫn chưa được chi trả, phải sống giữa khu vực thi công. "Nhà tôi chưa được nhận tiền nên vẫn phải ở lại, trong khi các nhà xung quanh phá dỡ khiến đêm không thể ngủ được, tường rung lắc. Gia đình tôi còn bị cắt trộm dây điện, gây mất an toàn cho người trong nhà cũng như những người đi lại xung quanh”, bà Sơn phản ánh.
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Cùng phản ánh về việc chậm nhận tiền, bà Nguyễn Thị Vinh, ở số nhà 507 Giải Phóng, cho biết gia đình đã đăng ký kiểm đếm từ sớm, đồng thuận với việc thu hồi đất nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả.
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Theo bà Vinh, gia đình đã phải đi thuê nhà và phát sinh chi phí, trong khi chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ. Chi phí thuê nhà khoảng 10 triệu đồng/tháng khiến gia đình gặp thêm áp lực tài chính.  
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Bà Vinh mong muốn các cơ quan liên quan sớm giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ và các chính sách tái định cư theo diện của gia đình. Bà cho biết trước đó được thông tin về các khoản hỗ trợ di chuyển, thuê nhà và khoản hỗ trợ 30 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về việc giải quyết.
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Đối với gia đình bà Dương Thị Thanh Măng, ở số nhà 493 Giải Phóng, toàn bộ nhà đất thuộc diện thu hồi. Bà cho biết đây là nơi ở và cũng là địa điểm duy nhất để gia đình duy trì sinh kế. Bà  Măng, mong các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả để gia đình sớm ổn định nơi ở và sinh kế.
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Theo bà Măng, tại cuộc họp với người dân do phường tổ chức, các hộ được động viên sớm thuê nhà để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khi chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ, việc di chuyển và thuê nơi ở mới vẫn là vấn đề khiến gia đình bà lo lắng.
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Người dân phản ánh tình trạng mất điện, gián đoạn internet trong quá trình các công trình xung quanh được tháo dỡ, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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