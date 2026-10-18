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Dự án quốc lộ 1A: Dỡ hàng loạt nhà trên đường Giải Phóng, nhiều hộ chờ bồi thường
VOV.VN - Hàng loạt căn nhà trên đường Giải Phóng, phường Tương Mai (Hà Nội) đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Trong khi nhiều hộ đã nhận tiền, di dời, một số gia đình vẫn chờ bồi thường, sống bất an giữa công trường ngổn ngang, tiếng ồn, bụi bặm và nguy cơ mất an toàn.
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