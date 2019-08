Dự báo mưa lớn ở nhiều nơi, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 8/8 đến 1 giờ ngày 9/8 phổ biến 30-50mm, có nơi trên 50mm như Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) 55mm, EaKmat (Đắk Lắk) 54mm, Lắk (Đắk Lắk) 108mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 59mm, Trị An (Đồng Nai) 88mm,...



Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay 9/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h); riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Trong đêm mai và ngày 10/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h; riêng Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước 80-120mm/24h). Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong sáng và đêm 9/8, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, trên khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 1h-3h ngày 9/8) tại tỉnh Sơn La: trạm Chiềng Khừa 33.0mm, Lóng Phiêng 22,8mm, Tú Nang 26.0mm… Tỉnh Điện Biên: trạm Mường Ảng 33.2mm, Pa Thơm 21.2mm, Nà Tấu 17.4mm… Tỉnh Hòa Bình: trạm Mường Khến 59.8mm, Dân Hạ 32.2mm, Tân Lạc 40.4mm…Tỉnh Lai Châu: trạm Nậm Hàng 8.2mm…

Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 10-30mm, có nơi trên 50 mm. Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, đặc biệt tại các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Mai Sơn, Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, TP Điện Biên Phủ, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Mường La, Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tân Lạc, Cao Phong, TP Hòa Bình, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên khu vực các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có mưa, mưa vừa. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 2h-4h ngày 9/8) tại tỉnh Phú Thọ: trạm Yên Lương 19.6mm, Thanh Thủy 12,8mm, Phú Hộ 18.2mm… Tỉnh Thái Nguyên: trạm Phổ Yên 26.8mm, Phú Bình 6.8mm… Tỉnh Tuyên Quang: trạm Sơn Nam 7.2mm…

Cảnh báo trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 10-30mm, có nơi trên 50 mm. Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, đặc biệt tại các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Phú Bình, TX Phổ Yên, Sơn Dương, TP Tuyên Quang.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Thanh Thủy, TP Sông Công, Yên Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ngày và đêm 9/8, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.