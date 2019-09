Dự báo thời tiết 11/9: Bắc Bộ mưa lớn, khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (11/9), ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm như (lượng mưa tính từ 7h ngày 10/9 đến 1h ngày 11/9) Sơn động (Bắc Giang) 149mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (11/9), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ).

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (11/9) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/9. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu ở phía Đông Nam và gây mưa cho các quận huyện ngoại thành Hà Nội như Ứng Hòa, Thanh Trì, Hà Đông.

Cảnh báo, trong 10-30 phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho quận Hoàng Mai, sau đó có khả năng lan rộng các quận nội thành còn lại của Hà Nội. Trong cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.