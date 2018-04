Dự báo thời tiết 6/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khắp Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ.