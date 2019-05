Dự báo thời tiết: Hà Nội sắp đón mưa vàng, nhiệt độ giảm mạnh

Từ chiều nay (20/5) đến sáng sớm 22/5, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm nhanh 5 - 7 độ C.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều nay đến sáng sớm ngày 22/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến sáng sớm 22/5 có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ nay đến 22/5 trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên./.