Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.