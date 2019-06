Dự báo thời tiết: Khi nào hết nắng nóng ở miền Bắc?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019, dự báo nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến đầu tuần này sau đó chuyển trạng thái mưa dông nhiều nơi, vùng núi Bắc Bộ có mưa to từ giữa tuần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào cuối tuần, từ đầu tuần này gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại nên mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên từ ngày 10-12/6, nắng nóng sẽ mở rộng và gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; từ đêm 12-14/6, rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị áp cao lục địa nén và đẩy xuống Bắc Bộ nên Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (mưa tập trung từ đêm 12/6 đến đêm 13/6).

Từ ngày 10 - 11/6: Mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ biến đổi chậm.

Từ 11-15/6: Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Khu vực Trung bộ: Từ ngày 10-14/6, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh ở trung bộ tiếp tục có nắng nóng, từ ngày 9 nắng nóng sẽ gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, vùng núi có nơi 39-40 độ, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Mực nước trên phần lớn các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, một số trạm ở hạ lưu các sông ở Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Mực nước một số hồ thủy điện ở khu vực Nam Trung Bộ ở mức rất thấp, xấp xỉ mực nước chết như: Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom1.

Tình trạng thiếu nước, hạn hán vẫn xảy ra cục bộ ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 10-11/6, có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, ngày nắng gián đoạn.

Từ ngày 11-14/6, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên chiều tối và tối có mưa dông nhiều nơi kèm khả năng dông, lốc, sét và gió giật mạnh, cục bộ có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên dao động theo điều tiết của hồ chứa. Mực nước một số hồ thủy điện ở mức rất thấp, xấp xỉ mực nước chết như: Se San 4, Buôn Tua Srah, Thác Mơ, Srôk Phu Miêng, Đăk R’Tih. Mực nước trên các sông ở Nam Bộ dao động theo triều.

Thời tiết biển: Chưa có dấu hiệu của xoáy thuận nhiệt đới hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong tuần tới. Từ 10/6, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên ở vùng biển Nam Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Độ cao sóng trên khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có thể đạt 2m./.