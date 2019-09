Dự báo thời tiết: Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và vùng biển phía Nam

Hiện nay (03/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/9 đến 01h ngày 3/9 phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm như Vinh (Nghệ An) 86mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 103mm, Thừa Thiên Huế 179mm, A Lưới 87mm,…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (3/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 6/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế 500-700mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay 3/9, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.5-3.5m. Biển động mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 3-4, riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến T.THuế từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3, riêng vùng ven biển Đà Nẵng và Quảng Nam từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32oC./.