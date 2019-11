Dự báo thời tiết ngày 11/11: Bão số 6 gây mưa lớn ở Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 10/11, bão số 6 di chuyển theo hướng tây, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h ngày 11/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên. Dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ Phú Yên trong khoảng 22h ngày 10/11 đến 1h ngày 11/11. Vùng gió bão bao phủ từ bắc Khánh Hòa tới Quảng Ngãi.

Rạng sáng 11/11, mưa do bão tập trung ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Từ chiều 11/11, mưa giảm và ngừng, có thể xuất hiện nắng trở lại. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt lên đến 200-400 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay (11/11) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Bắc Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Nam Trung Bộ: Có mưa to đến rất to.Từ ngày 13 đến ngày 19/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 14, ngày 15 phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.