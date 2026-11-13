English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự báo thời tiết ngày 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét

Thứ Sáu, 23:23, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 14/11: Mưa dông tiếp diễn tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 13/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 13/11 có nơi trên 80mm như các trạm: Hương Trà (Quảng Ngãi) 117.4mm, Bình Chánh (An Giang) 86.2mm, Đất Mũi (Cà Mau) 85.6mm,…

du bao thoi tiet ngay 14 11 mua lon o mien trung, tay nguyen va nam bo, canh bao lu quet hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Dự báo: đêm 13/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Gia Lai và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.    

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: 274 căn nhà ở 18 xã bị thiệt hại do mưa giông lốc
Đồng Tháp: 274 căn nhà ở 18 xã bị thiệt hại do mưa giông lốc

VOV.VN - Các địa phương ở tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành công tác thống kê mức độ thiệt hại do mưa to kèm theo giông lốc mấy ngày qua. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng Tháp: 274 căn nhà ở 18 xã bị thiệt hại do mưa giông lốc

Đồng Tháp: 274 căn nhà ở 18 xã bị thiệt hại do mưa giông lốc

VOV.VN - Các địa phương ở tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành công tác thống kê mức độ thiệt hại do mưa to kèm theo giông lốc mấy ngày qua. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học
Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học

VOV.VN - Chiều 4/11, giông lốc xảy ra tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cũ) làm sập hoàn toàn mái nhà rông thôn Đăk Lôi, tốc mái điểm trường tiểu học và một số nhà dân. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học

Giông lốc làm sập mái nhà rông, tốc mái điểm trường tiểu học

VOV.VN - Chiều 4/11, giông lốc xảy ra tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cũ) làm sập hoàn toàn mái nhà rông thôn Đăk Lôi, tốc mái điểm trường tiểu học và một số nhà dân. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục