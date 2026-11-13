Dự báo thời tiết ngày 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét

Khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 13/11 có nơi trên 80mm như các trạm: Hương Trà (Quảng Ngãi) 117.4mm, Bình Chánh (An Giang) 86.2mm, Đất Mũi (Cà Mau) 85.6mm,…

Ảnh minh họa.

Dự báo: đêm 13/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Gia Lai và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.