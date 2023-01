Dự báo thời tiết ở Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết Quý Mão 2023

Liên quan đến tình hình thời tiết tại Hà Nội và TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: "Cũng giống như thời tiết chung ở Bắc Bộ, từ ngày 15-16/1, thủ đô Hà Nội sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc, khả năng cao sẽ xảy ra mưa rét liên tục từ 16, 17, 18/1. Sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, nhưng vẫn duy trì thời tiết rét".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong những ngày Tết ở khu vực Hà Nội, cũng như Bắc Bộ khả năng xảy ra những hiện tượng như rét, mưa nhỏ từ đêm và sáng. Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ sẽ có sự phân hóa, vùng núi nhiệt độ ban ngày ở khoảng 17-18 độ C. Vùng đồng bằng sẽ dưới 20 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trước Tết có xu hướng nhiệt độ tăng dần, cơn mưa trái mùa có xu hướng giảm. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 17-30 độ C. Khu vực Nam Bộ dao động từ 29-32 độ C.

"Do tác động của không khí lạnh khuếch tán xuống làm nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không quá cao, phổ biến không mưa, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 28-32 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C", ông Hưởng cho hay.

Khu vực TP.HCM và Nam Bộ trong những ngày Tết phổ biến ít mưa, có khả năng xuất hiện sương mù vào ban sáng. Do tác động của không khí lạnh khuếch tán xuống, nhiệt độ đêm và sáng tại TP.HCM có khả năng giảm, thời tiết se se lạnh. Ban ngày nhiệt độ không nóng, dao động khoảng 30-32 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý: "Tại TP.HCM, vào thời điểm từ ngày 30 tháng 12 đến ngày mùng 4 Tết, sẽ đón đợt triều cường nguy cơ xảy ra ngập úng là cao"./.