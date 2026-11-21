Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Hà Nội không mưa, trời rét.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi rét đậm

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Trong ngày 21/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trời rét, rét đậm ở vùng núi có thể tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Trên biển, gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.