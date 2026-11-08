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Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét sâu, miền Trung sắp mưa lớn

Chủ Nhật, 22:18, 08/11/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Trong khi đó, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài đến đêm 11/11, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Trung Bộ, khiến thời tiết nhiều khu vực chuyển rét. Cùng thời điểm, miền Trung chuẩn bị xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ lúc 19h phổ biến 23-26 độ C.

Trong đêm 8/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

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Gió mùa đông bắc đã tràn về khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ

Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C

Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, gần sáng 9/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Trên biển, từ đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m.

Miền Trung mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn tiềm ẩn nguy hiểm đối với tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng ven biển, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh.

Danh Thiết/VOV.VN
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