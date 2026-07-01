Hồi 1 giờ ngày 1/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng từ 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc và 117,5-118,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-3m.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Trong ngày và đêm 1/7, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, chủ động phòng tránh do có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển.