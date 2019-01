“Du học” nội trú quốc tế tại Việt Nam

PC_Article_AfterShare_1

Xu hướng chọn học nội trú quốc tế để con thụ hưởng hệ sinh thái giáo dục toàn diện đang được nhiều cha mẹ Việt quan tâm. Bên cạnh yếu tố về chất lượng đào tạo, môi trường văn minh, an toàn, trường nội trú còn có nhiều điểm cộng khiến cả phụ huynh lẫn học sinh tin tưởng chọn lựa.

Không gian sinh hoạt chung trong khu nội trú tại IEC – Quảng Ngãi.

Rèn luyện toàn diện

Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Châu Âu…, mô hình trường nội trú đã tồn tại với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Trong đó, nhiều cá nhân ưu tú như Mark Zuckerberg (sáng lập Facebook), Ted Turner (sáng lập kênh truyền hình CNN)… cũng đều trưởng thành từ các trường nội trú.

Có thể nói trường nội trú là hình thức đầu tư vững chắc cho tương lai trẻ thông qua việc rèn luyện tính độc lập và tổ chức cuộc sống. Trong Thành phố Giáo dục Quốc tế (IEC) - Quảng Ngãi, khu nội trú được thiết kế chuyên biệt với đa dạng các hình thức sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí… phù hợp với giới tính, lứa tuổi của từng học sinh.

Phối cảnh bên trong phòng nội trú của học sinh với góc học tập riêng biệt, yên tĩnh.

Tại đây, với khung thời gian biểu khoa học, ngoài giờ học trên lớp học sinh được tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, chơi các môn thể thao, nghệ thuật, công tác lao động… Những hoạt động này giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng sống và phát triển toàn diện “5H”, bao gồm: trí tuệ (Head), trái tim (Heart), kỹ năng làm việc (Hand), sức khỏe (Health) làm nên con người (Human).

Nuôi dưỡng nhân cách

Đặc biệt, thay vì cấm học sinh tuân theo những nội quy cứng nhắc, khu nội trú tại IEC - Quảng Ngãi khuyến khích học sinh làm những điều tốt đẹp và lan tỏa những hành động tích cực.

“Học sinh nội trú tại IEC - Quảng Ngãi là người biết kính trọng thầy cô giáo và những người phụ trách; yêu mến bạn bè; có kỹ năng tự giác; làm việc nhóm; khả năng lắng nghe, giao tiếp; thực hành kỷ luật; biết quản lý thời gian nhàn rỗi của mình; tự nhận thức được giá trị của bản thân và vai trò của mình đối với nhà trường, gia đình và xã hội”, cô Phạm Thị Bích Hà -chuyên viên Phòng Giá trị kỹ năng sống, thuộc Ban chuyên môn giáo dục Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết.

Phòng giặt sấy của học sinh khu nội trú tại IEC – Quảng Ngãi.

Khu nội trú IEC - Quảng Ngãi là một gia đình lớn ươm mầm những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn và khối óc của các em học sinh. Bên cạnh đó, thành phần học sinh ở trường nội trú khá đa dạng, đến từ những môi trường gia đình khác nhau. Nhờ đó, học sinh luyện được nhiều kỹ năng xã hội hữu ích, tạo mạng lưới bạn bè rộng lớn cho cuộc sống và công việc mai sau.

Một nghiên cứu của Hiệp hội các trường nội trú (The Association of Boarding Schools - TABS) cho thấy, 78% học sinh tốt nghiệp từ các trường nội trú cảm thấy được trang bị đầy đủ hơn về các kỹ năng sống, vốn không được dạy tại trường học như sự tự lập, hòa nhập xã hội, cách quản lý thời gian, so với tỉ lệ 23% học sinh trường công lập.

Tiện ích sinh hoạt

Để chuẩn bị đón nhận gần 1.000 học sinh từ lớp 1 - lớp 12 đến ngôi nhà chung nội trú tại IEC - Quảng Ngãi trong năm học 2019 - 2020, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã đầu tư thiết kế không gian sống tiện nghi, an toàn cho các em học sinh. Nhiều tiện ích sinh hoạt như phòng giặt sấy, phòng soạn thức ăn nhẹ, căn-tin, khu sinh hoạt chung… được bố trí thuận tiện, tạo cảm giác thân thuộc, thoải mái như gia đình.

Cuộc sống nội trú quốc tế đang chờ bạn khám phá!

Trong mỗi phòng ở, học sinh đều có góc học tập riêng biệt, không gian sinh hoạt chung và đặc biệt là sự hiện diện của một quản nhiệm – cũng là người thầy, người anh, người bạn. Ban quản lý khu nội trú được tuyển chọn kỹ và trải qua đào tạo, có chứng chỉ nghiệp vụ để thấu hiểu tâm sinh lý của học sinh, giáo dục đồng hành, tôn trọng và luôn có mặt với các em trong nhiều hoạt động.

Tự do khám phá các hoạt động thể chất - nghệ thuật như các câu lạc bộ về điện ảnh, âm nhạc hay các thiết bị và dụng cụ thể thao… tại IEC - Quảng Ngãi, học sinh được tạo điều kiện tối ưu để theo đuổi đam mê, sở thích, khám phá những tiềm năng, thế mạnh của bản thân.

Toàn cảnh Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC – Quảng Ngãi.

Thành phố Giáo dục Quốc tế (International Education City - IEC) là hệ sinh thái giáo dục toàn diện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng với đầy đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ, bao gồm: hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ quốc tế và hệ quốc tế hoàn toàn. IEC - Quảng Ngãi hội tụ các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất và tiện ích học tập với các trường từ mầm non đến lớp 12 thuộc hệ thống giáo dục NHG, bao gồm: Trường Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool, Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy (UKA) và Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA).

