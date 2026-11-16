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Du học sinh Việt và hành trình gieo chữ, “thắp lửa tri thức” nơi xứ sở Bạch Dương

Thứ Hai, 14:28, 16/11/2026
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VOV.VN - Với những đứa trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Liên bang Nga, tiếng Việt không đơn thuần là ngôn ngữ giao tiếp, mà còn là sợi dây kết nối với quê hương, nguồn cội. Những người đang miệt mài gieo chữ, truyền tình yêu văn hóa Việt Nam cho các em chính là những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga.

 

Dù tiếng Việt chưa thật tròn vành, rõ chữ, Minh Anh, 8 tuổi và Quốc Hùng, 12 tuổi tự tin giới thiệu những sản phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi báo tường “Người thắp lửa” do chính mình và các bạn trong Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui thực hiện, tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026): “Chúng em là những học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Dù xa quê hương, chúng em vẫn luôn tự hào về tiếng Việt và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”. “Chủ đề năm nay của bài dự thi là Người truyền lửa, mang ý nghĩa người giáo viên là người khơi dậy ngọn lửa tri thức, lòng đam mê và nhiệt huyết trong tâm hồn mỗi học trò”.

du hoc sinh viet va hanh trinh gieo chu, thap lua tri thuc noi xu so bach duong hinh anh 1
Các em nhỏ thuyết trình báo tường "Người truyền lửa".

Từ lựa chọn chủ đề, tìm hiểu bố cục, viết bài, vẽ tranh đến chuẩn bị phần thuyết trình, tất cả đều được các em chủ động thực hiện. Những trang báo tường đầy màu sắc viết về thầy cô, mái trường, tình yêu tiếng Việt và văn hóa dân tộc cho thấy sự sáng tạo, niềm say mê và cả những nỗ lực đáng trân trọng của các em nhỏ sinh ra, lớn lên ở Nga.

Đặc biệt, giữa những trang báo ấy có một câu viết khiến người xem không khỏi xúc động: “Con muốn học tiếng Việt để nhớ mình là người Việt Nam”. Một lời nhắn gửi hồn nhiên nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Bởi với những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ngôn ngữ và văn hóa Nga, tiếng Việt không chỉ là một môn học, mà còn là cánh cửa để các em tìm hiểu về nguồn cội, để biết mình đến từ đâu và tự hào về dòng máu Việt Nam trong mình.

Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga là nơi giúp con em người Việt duy trì tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu văn hóa và hướng về cội nguồn. Từ hơn 10 học sinh ban đầu, sau ba năm hoạt động, câu lạc bộ đã phát triển lên 73 học sinh trong năm học 2026 - 2027, với 22 thành viên tham gia tổ chức và hỗ trợ giảng dạy. Đặc biệt, toàn bộ giáo viên, trợ giảng đều là du học sinh Việt Nam tình nguyện đứng lớp, tranh thủ thời gian ngoài giờ học để soạn bài, dạy tiếng Việt và tổ chức các hoạt động cho các em nhỏ.

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Ban giám khảo chấm điểm vòng chung kết.

Không chỉ dạy chữ, câu lạc bộ còn lồng ghép các hoạt động tìm hiểu lịch sử, phong tục, truyền thống dân tộc. Năm học này, các bạn sinh viên cũng nghiên cứu đưa bộ sách “Chào tiếng Việt” của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, biên soạn dành riêng cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, vào giảng dạy, giúp các em học tiếng mẹ đẻ qua những câu chuyện và hình ảnh văn hóa gần gũi. Và với những sinh viên tình nguyện đứng lớp, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy các em ngày càng tự tin, chủ động khám phá và thể hiện tình yêu văn hóa Việt Nam.

Bạn Mỹ Duyên, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov, hiện phụ trách lớp 3C của câu lạc bộ, chia sẻ: “Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui không chỉ dạy chữ, kiến thức mà còn có nhiều buổi sinh hoạt theo từng chủ đề. Chẳng hạn, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em đã dạy các bạn ý nghĩa ngày 20/11, hướng dẫn các bạn làm thiệp. Khi nhìn các bạn chuẩn bị và lên thuyết trình báo tường, em thấy rất tự hào. Các bạn đã chủ động tìm hiểu, biết bố cục báo tường và hôm nay còn có phần thuyết trình rất thuyết phục, khiến ban giám khảo bất ngờ”.

Sự phát triển của câu lạc bộ cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và các gia đình trong cộng đồng. Trong thư chúc mừng chương trình “Người thắp lửa” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giáo dục không chỉ là hành trình truyền đạt tri thức mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn, ngôn ngữ và những giá trị văn hóa dân tộc. Đại sứ đặc biệt trân trọng những đóng góp thầm lặng của các sinh viên tình nguyện, những người dù bận rộn với việc học tập và công việc riêng vẫn dành thời gian, tâm huyết để đồng hành cùng các em nhỏ. Mỗi bài học tiếng Việt, mỗi câu chuyện về quê hương, mỗi bài hát, bài thơ hay trang báo tường do chính các em thực hiện đều góp phần giữ cho ngọn lửa tình yêu tiếng Việt tiếp tục được trao truyền.

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Các thầy cô của CLB Tiếng Việt Vui là các du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tuy nhiên, để ngọn lửa ấy được duy trì bền bỉ, không thể chỉ trông chờ vào những giờ học tại câu lạc bộ. Gia đình chính là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để tiếng mẹ đẻ được nuôi dưỡng. Sự đồng hành của phụ huynh vì thế có ý nghĩa không kém những nỗ lực của các tình nguyện viên. Anh Nguyễn Thế Hiếu, đại diện Ban Phụ huynh Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui, chia sẻ: “Việc thành lập Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui tại Nga rất quan trọng đối với con em người Việt sinh sống và học tập tại đây, giúp các con nhớ về cội nguồn, quê hương Việt Nam và tự tin giao tiếp tiếng Việt. Các con đi học về tiến bộ rất nhiều, từ nói, viết đến tham gia các chương trình văn nghệ, làm báo tường và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Trong gia đình tôi, các con cũng giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn, những nét văn hóa truyền thống như gói bánh chưng cũng được duy trì”.

Những lời chia sẻ ấy cũng cho thấy, hành trình dạy và học tiếng Việt là sự trưởng thành từ cả hai phía. Các em nhỏ thêm yêu ngôn ngữ, văn hóa dân tộc; còn những sinh viên tình nguyện cũng thêm thấu hiểu giá trị của tiếng mẹ đẻ và trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng. Hôm nay, họ đứng lớp gieo chữ Việt cho các em nhỏ. Biết đâu, mai này, từ những lớp học ấy sẽ có những thế hệ tiếp nối, tiếp tục trở thành người truyền lửa tiếng Việt nơi xứ sở bạch dương.

Hương Trà/VOV-Moscow
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