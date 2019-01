Du khách đổ về Đà Lạt chào đón năm mới 2019, giao thông quá tải

Chiều tối nay (31/12), mặc dù thời tiết Đà Lạt (Lâm Đồng) khá lạnh, nhiệt độ xuống thấp và có mưa bay nhưng rất đông du khách và người dân địa phương vẫn đổ về trung tâm thành phố Đà Lạt để nghỉ dưỡng, vui chơi và đón chào năm mới 2019.



Du khách đổ về Đà Lạt nghỉ tết dương lịch và đón chào năm mới 2019.

Mặc dù du khách đổ về Đà Lạt để tham quan, nghỉ dưỡng và đón chào năm mới 2019 rất đông nhưng nhờ được chuẩn bị từ trước nên các cơ sở dịch vụ du lịch vẫn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu. Riêng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ tăng từ 30-70% giá cả so với ngày thường, các khu, điểm tham quan du lịch và cơ sở ăn uống phần lớn là không tăng giá.

Chị Đoàn Phương Thảo, du khách đến từ TP HCM cho biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp chị và nhóm bạn của mình đón chào năm mới tại Đà Lạt. Tuy việc ăn uống, đi lại có lúc quá tải nhưng mọi hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng đều diễn ra thông suốt, rất hài lòng về chuyến đi này.

Các khu du lịch tại Đà Lạt thu hút đông du khách đến tham quan.

Mặc dù tiết trời se lạnh nhưng du khách vẫn không ngại tạo dáng chụp hình tại một công viên công cộng Đà Lạt.

Chị Thảo nói: “Mỗi năm thấy có nhiều loài hoa mới lạ hơn, nhiều hơn và mày sắc rất đẹp, bắt mắt. Nếu mà có điều kiện, tôi muốn năm nào vào dịp xuân, dịp tết như thế này cũng được lên Đà Lạt để thưởng thức không gian hoa cảnh với không khí thời tiết rất mát mẻ, rất dễ chịu ở đây”.

Do rất đông du khách và người dân địa phương đổ về khu vực trung tâm Đà Lạt đã khiến một số tuyến đường xảy ra cảnh ùn ứ, quá tải nhẹ. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội Trưởng Đội CSGT Công an thành phố Đà Lạt, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đi lại cho du khách, Công an thành phố đã lên kế hoạch, bố trí lực lượng túc trực, tuần tra 100% quân số để nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh và điều tiết, hướng dẫn giao thông, tránh tình trạng kẹt xe kéo dài xảy ra:

Trung tá Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Thời điểm này Đà Lạt đón khoảng 40.000 khách du lịch/ngày nên tình hình giao thông có thời điểm quá tải. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố và có sự tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh để tập trung điều tiết giao thông ở các địa bàn trọng điểm. Điều tiết, cắm chốt từ xa để làm sao cho phương tiện của khách du lịch cũng như phương tiện của nhân dân trên địa bàn lưu thông được thuận lợi. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cũng chỉ đạo lực lượng công an các phường, Đội cảnh sát trật tự ra quân giải quyết trật tự công cộng, không để các phương tiện đậu đỗ, bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông”.

Tránh kẹt xe kéo dài, CSGT Công an Đà Lạt tập trung chốt trực để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đêm nay, UBND thành phố Đà Lạt phối hợp với một đơn vị ở TP HCM tổ chức chương trình ca nhạc giải trí đặc sắc đếm ngược có chủ đề “Chào Đà Lạt 2019”, cùng với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại Quảng trường Lâm Viên để người dân và du khách chào đón thời khắc bước sang năm mới 2019./.