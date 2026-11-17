Ngày 16/11, ông GAO XUEWEN (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) đã gửi thư cảm ơn Công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp vì đã tận tình hỗ trợ tìm kiếm và trao trả đầy đủ tài sản bị đánh rơi.

Trong thư, ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, cùng người dân đã nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 13h ngày 31/10/2026, Công an phường Đạo Thạnh tiếp nhận một túi xách màu đen do người dân nhặt được tại khu phố Long Hòa A. Qua kiểm tra, bên trong túi có 332 USD, 2,79 triệu đồng, một điện thoại di động, hộ chiếu cùng một số vật dụng cá nhân.

Công an phường Đạo Thạnh xác minh và bàn giao tài sản cho người nước ngoài bị đánh rơi

Nhận thấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân có ý nghĩa quan trọng đối với người nước ngoài trong quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam, Công an phường nhanh chóng triển khai xác minh, tìm chủ sở hữu.

Qua đó, lực lượng công an xác định chủ nhân số tài sản trên là ông GAO XUEWEN. Sau khi mời ông đến đối chiếu thông tin, Công an phường đã tiến hành trao trả đầy đủ tài sản theo quy định.

Nhận lại tài sản, đặc biệt là hộ chiếu và giấy tờ cá nhân, ông GAO XUEWEN rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân đã có hành động trung thực, trách nhiệm. Việc làm ý nghĩa trên góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân và vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân.