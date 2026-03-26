Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, Việt Nam cũng đang tăng tốc để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, cùng với giá trị ngày càng gia tăng, dữ liệu cá nhân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được bảo vệ đúng cách. Đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, những đơn vị trực tiếp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ việc thấu hiểu và tuân thủ hành lang pháp lý không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố sống còn để phát triển bền vững.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin hiểu rõ và thực thi đúng các quy định pháp luật liên quan, chiều 26/3 tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo: "Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân" dành cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng 1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) nhận định, dữ liệu là mạch sống, huyết mạch của chuyển đổi số, trở thành nguồn tài nguyên, tài sản quốc gia rất quan trọng và quý giá, đặc biệt là dữ liệu cá nhân.

Ông Thi cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng Internet cao nhất chiếm 85,6 triệu người dùng và chiếm 84,2% dân số. Vì thế, Bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu cấp bách và nhiệm vụ xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

"Hiện, dữ liệu cá nhân là "mỏ vàng mới" của tội phạm. Có hơn 30 loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là lừa đảo trực tuyến, coi dữ liệu như một mỏ vàng mới trước khi ra tay phải có thông tin, dữ liệu của nạn nhân. Tội phạm mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi với hàng trăm kịch bản gắn với những vấn đề nóng, có tính thời sự, dễ đánh lừa người dân để chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là một trong những hình thức có mức độ thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế", ông Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết.

Trước thực trạng trên, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15) có hiệu lực từ 1/1/2026 là văn bản pháp lý cao nhất, toàn diện về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác lập quyền của công dân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Chia sẻ bên lề hội thảo, Đại úy Phạm Ngọc Hoa, Bộ phận Dữ liệu cá nhân, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định, tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của các doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc.

Theo bà Hoa, một trong những khó khăn lớn là nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa định hình được tư duy tổng thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn với toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, các cơ chế nhằm bảo đảm thực thi quyền của chủ thể dữ liệu, yếu tố cốt lõi của luật vẫn chưa được xây dựng đầy đủ và đồng bộ.

Doanh nghiệp cũng lúng túng trong việc lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là đánh giá tác động khi chuyển dữ liệu ra nước ngoài một yêu cầu mới với nhiều đơn vị.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chuyên trách về bảo vệ dữ liệu cá nhân còn thiếu và yếu, trong khi luật đã quy định rõ việc mỗi tổ chức phải chỉ định nhân sự hoặc bộ phận phụ trách lĩnh vực này. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ cho doanh nghiệp, hướng tới hình thành văn hóa bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được triển khai phù hợp với thực tiễn, trong giai đoạn đầu ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn để doanh nghiệp thích ứng với các quy định mới, trước khi áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.