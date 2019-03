Du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây vẫn nằm im chờ chỉ đạo ​

Chiều 26/3, thông tin về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây trên địa bàn quận Tây Hồ từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Triển khai đề án “Chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018-2020”, UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thẩm định, quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định; tăng cường quản lý, khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn.

Quận đã tiến hành tổ chức tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân đối với 6 đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng Ao Láng, phường Quảng An; quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hàm Long, ao Vả, chùa Kim Liên, phường Quảng An; quy hoạch chi tiết khu cây xanh mặt nước, vườn hoa, công viên, phường Quảng An quy hoạch tổng mặt bằng khu trung tâm công cộng phường Xuân La; quy hoạch tổng mặt khu đất 2,8 phường Nhật Tân; quy hoạch tổng mặt bằng khu trung tâm công cộng, phường Phú Thượng. Ban hành các kế hoạch đảm bảo giảm ùn tắc giao thông; quản lý chất lượng an toàn thi công; vệ sinh môi trường…

Nhà xưởng vi phạm xây dựng tại ngõ 76 Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trên địa bàn quận có 577 trường hợp xây dựng mới, trong đó xây dựng sai phép 10 trường hợp, xây dựng không phép 5 trường hợp. Xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm 19 trường hợp. “Thực hiện thông báo số 149 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, tính đến ngày 15/3, UBND quận đã xử lý 40/54 công trình vi phạm trật tự xây dựng phải xử lý trong quý I/2019. Đối với 249 công trình vi phạm theo 3 kết luận thanh tra UBND quận, chúng tôi đã có đề xuất phương án xử lý; chỉ đạo các phường Quảng An, Tứ Liên rà soát kiểm tra việc kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Quận đã hoàn thành đăng ký đất lần đầu cho 6.036 hồ sơ phê duyệt; hoàn thành cơ bản hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn”, ông Hoàng nói.



Ngoài ra UBND quận tập trung xử lý các vi phạm kinh doanh có điều kiện karaoke, băng đĩa hình, quảng cáo, trò chơi điện tử công cộng… tháo dỡ toàn bộ 20 biển quảng cáo vi phạm, 13 biển quảng cáo theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Một nhà hàng nổi đậu khu vực bến thủy Đầm Bẩy, Hồ Tây hoen gỉ xuống cấp sau 2 năm không được hoạt động.

Trao đổi với báo chí về việc các du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây sau khi di chuyển từ khu vực số 2- số 4 Nguyễn Đình Thi về Đầm Bảy đã được nạo vét trả lại cảnh quan đẹp cho khu vực này. Tuy nhiên, sau khi di dời về Đẩm Bẩy, hơn 2 năm qua các nhà hàng nổi không được hoạt động xuống cấp gây phản cảm mất mỹ quan khu vực Đầm Bẩy, ông Nguyễn Lê Hoàng nhấn mạnh: Theo quy hoạch quận Tây Hồ khu vực Đầm Bảy được xác định là bến thủy.

“Theo thông báo của UBND thành phố, tạm thời không kinh doanh khu vực này cho nên chúng tôi vẫn chờ chỉ đạo tiếp theo của thành phố đối với khu vực để tàu thuyền này”, ông Hoàng nói.

Liên quan đến rác, đất thải gây ô nhiễm mất vệ mỹ quan trên tuyến đường 40m trên địa bàn phường Phú Thượng báo chí phản thời gian vừa qua.

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này là Công ty TNHH Nam Thăng Long thuộc (Dự án Ciputra). 2/3 tuyến đường nằm trên địa bàn Phú Thượng, Tây Hồ. Tuyến đường này có điểm đầu cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng điểm cuối là địa bàn Bắc Từ Liêm.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết: “Tuyến đường này đến nay nhiều chỗ bên phía Bắc Từ Liêm chưa triển khai nên chưa hoàn thành khớp nối với khu vực và chưa bàn giao cho quận, trách nhiệm quản lý tuyến đường thuộc Nam Thăng Long sau khi báo chí phản ánh chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo môi trường, vệ sinh, an toàn trên tuyến này. Bên cạnh đó, trong khu vực này chúng tôi chưa giải phóng mặt bằng vẫn có một số người dân trồng đào đổ đất gây mất vệ sinh môi trường”./. Cận cảnh “nghĩa địa” du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây VOV.VN - Những du thuyền, nhà hàng đang kinh doanh trên Hồ Tây theo lệnh của thành phố phải dừng hoạt động nằm phơi mưa gió mục nát chờ thanh thải.

H.La/VOV.VN

