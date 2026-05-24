Đưa 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Lào về an táng tại Hà Tĩnh

Trước đó, chiều 23/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, lễ bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tổ chức trọng thể, mở đầu cho hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu.

Các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả (Ảnh: BHT)

Tại hội trường Ủy ban chính quyền tỉnh Bolikhămxay (Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh bạn tổ chức lễ tưởng niệm và bàn giao hài cốt các liệt sĩ. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn, cùng sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang hai tỉnh.

Đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền cùng đoàn cán bộ tỉnh Bolikhămxay dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ (Ảnh: BHT)

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bolikhămxay và Nhân dân các địa phương nước CHDCND Lào đã dành nhiều tình cảm, công sức chăm sóc phần mộ các liệt sĩ trong nhiều năm qua.

Hai bên ký kết văn bản bàn giao hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Bolikhămxay (Ảnh: BHT)

Theo kế hoạch, sáng 24/5, hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ được di chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để làm thủ tục truyền thống trước khi về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.