Đưa đón con đi học, phụ huynh trở thành người thiếu văn hoá giao thông

Tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông diễn ra khá thường xuyên trước cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh đến đón con đã dừng, đỗ phương tiện lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông. Qua ghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Lò Đúc, Hà Nội) rất nhiều phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường, tràn xuống cả lòng đường, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua khu vực này. Mặc dù có sự điều tiết của công an phường và lực lượng dân phòng nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không tránh khỏi. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Thuỵ Khuê, Lò Đúc, Hoàng Hoa Thám,... thường rơi vào tình trạng ách tắc giao thông, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi phụ huynh đưa đón con em. Trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An (Thuỵ Khuê - Tây Hồ), phụ huynh dừng chờ dưới lòng đường mặc dù trước cổng trường có chỗ dành cho phụ huynh đến đón con em. Giờ tan tầm, con đường trước cửa trường này luôn luôn đông đúc, các phương tiện di chuyển rất chậm. Hình ảnh thường thấy trước cổng của một trường mầm non trên phố Phó Đức Chính Phụ huynh dừng đỗ dọc hai bên đường để đưa đón trẻ đi học. Không chỉ đổ xe đưa đón con, nhiều phụ huynh còn "vô tư" dựng xe dưới còn lòng đường để cho con ăn sáng. Không chỉ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, việc phụ huynh đưa đón học sinh lấn chiếm lòng đường còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị… Mong các bậc phụ huynh nâng cao ý thức, không đỗ xe dưới lòng đường để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

