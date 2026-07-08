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Đưa vào hoạt động Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng

Thứ Tư, 11:55, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/7), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng khối nhà đa năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, phục vụ việc khám chữa bệnh khu vực Liên Chiểu, nơi có hàng ngàn công nhân làm việc trong KCN.

Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu được thành lập từ năm 1997. Sau thời gian dài hoạt động, cơ sở vật chất ở đây xuống cấp nghiêm trọng. Thành phố Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quản lý dự án.

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Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng (phải) và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dự lễ bàn giao
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Công trình gồm Khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum

Công trình gồm hạng mục chính là Khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, diện tích xây dựng gần 1.700 m², tổng diện tích sàn hơn 16.000m², quy mô 170 giường bệnh.

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Các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền đang điều trị cho người bệnh

Bên cạnh phần xây dựng, công trình được đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc đưa vào sử dụng Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị ngành y tế khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình an toàn, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong quá trình hoạt động:

“Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa Trung tâm theo định hướng phát triển đã được xác định. Đây cũng là dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố; trong đó, Trung tâm Y tế Khu vực Liên Chiểu được xác định là đơn vị y tế hạng II có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở”

Thành Long/VOV- Miền Trung
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