Dừng bay đến Đà Nẵng, các hãng hoàn tiền, đổi vé cho khách

Ba hãng đồng loạt dừng bay đến Đà Nẵng



Từ 0h ngày 28/7, các hãng hàng không đã đồng loạt công bố tạm dừng bay Đà Nẵng sau chỉ đạo của Bộ GTVT sau khi Đà Nẵng thực hiện áp dụng giãn cách xã hội.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, căn cứ theo diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT, Vietnam Airlines tiếp tục tạm dừng khai thác toàn bộ các chuyến bay đến, đi từ Đà Nẵng từ ngày 29/7 đến hết ngày 11/8/2020.

Theo đó, trong ngày 28/7/2020, Vietnam Airlines sẽ tạm thời dừng khai thác toàn bộ chuyến bay đến, đi từ Đà Nẵng. Các đường bay nội địa khác vẫn khai thác bình thường. Lịch khai thác chuyến bay đến, đi từ Đà Nẵng sau ngày 11/8/2020 sẽ được Hãng cập nhật thường xuyên theo tình hình thực tế dịch bệnh và yêu cầu của nhà chức trách. Các đường bay nội địa khác vẫn được Hãng khai thác bình thường.

Đại diện hãng hàng không Vietjet cũng khẳng định tạm dừng khai thác các đường bay đến và đi Đà Nẵng từ ngày 28/07/2020 tới 11/08/2020.

Sân bay Đà Nẵng trước lệnh cách ly luôn đông nghẹt khách.

Kể từ 0h ngày 28/7, Bamboo Airways đã tạm ngừng khai thác các chặng bay đi, đến từ Đà Nẵng trong giai đoạn 28/7-15/8/2020. Theo đó các hành khách đã đặt vé trên các chuyến bay tạm ngừng khai thác này vui lòng liên hệ tổng đài của hãng để được hỗ trợ.

Bamboo Airways cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới để điều chỉnh kịp thời lịch khai thác các chuyến bay đi đến Đà Nẵng. Các thông tin sẽ liên tục được cập nhật trên website và fanpage của hãng.

Hoàn tiền, đổi vé bay cho khách bị ảnh hưởng

Theo quyết định của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh, tạn thời hoãn các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng. Các hãng hàng không cũng đã lên kế hoạch hoàn tiền, đổi vé bay cho khách bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ hành khách đang có vé đến, đi từ Đà Nẵng xuất trước ngày 25/7/2020 và khởi hành trước hoặc trong ngày 31/8/2020 được đổi ngày bay, hành trình một lần miễn phí, miễn điều kiện hạn chế của vé với ngày bay mới đến ngày 31/10/2020.

Vietnam Airlines hỗ trợ hành khách làm thử tục tại sân bay Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, hành khách hoàn vé tự nguyện sẽ được xử lý theo điều kiện giá vé. Vietnam Airlines khuyến khích hành khách giữ vé chưa sử dụng để đổi sang ngày bay mới ngay khi có thể. Trường hợp hoàn vé, Vietnam Airlines sẽ miễn phí hoàn vé đối với hình thức tự nguyện sang Travel Voucher.

Đối với vé không được phép hoàn, Vietnam Airlines sẽ miễn điều kiện hạn chế hoàn vé và hành khách có thể hoàn sang Travel Voucher để tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác của Vietnam Airlines. Travel Voucher không có giá trị để chi hoàn về hình thức thanh toán ban đầu hoặc sang tiền mặt.

Phía Vietjet cũng khẩn trương triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng trên các chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của Covid-19.

Cụ thể, khách hàng được thay đổi hành trình mới khởi hành trước ngày 31/10/2020 miễn phí 01 lần và chi trả chênh lệch giá vé (nếu có), hoặc bảo lưu trong vòng 180 ngày, hoặc hoàn tiền trong vòng 90 ngày.

Bamboo Airways đưa ra phương án hỗ trợ hành khách được hãng này đưa ra khá chi tiết khi đổi, hoàn vé lấy lại tiền.

Phía Bamboo Airways cũng đã phát đi thông báo về việc dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa đi/đến thành phố Đà Nẵng kể từ 28/7 - 15/8/2020.

Phương án hỗ trợ hành khách được hãng này đưa ra khá chi tiết.

Cụ thể, khách được phép thay đổi 1 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có); Thời hạn thay đổi thực hiện ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành. Thời gian bay mới được thay đổi từ 27/7 - 24/10/2020

Khách cũng được phép hoàn miễn phí. Trong đó, đối với vé xuất qua các đại lý, tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email. Đối với vé xuất qua website của hãng, tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách.

Đây là sự cố bất khả kháng, ngành hàng không mong nhận được sự thông cảm từ hành khách.

Pacific Airlines thông báo tạm dừng khai thác các đường bay từ và đến Đà Nẵng từ ngày 28/7 tới 11/8/2020. Hãng cũng áp dụng chính sách hỗ trợ cho vé mua hoặc thay đổi hành trình đi/đến Đà Nẵng từ ngày 25/7-31/8/2020; thời gian bay mới được thay đổi từ 26/7-24/10/2020.

Đại diện các hãng hàng không khẳng định luôn đặt mục tiêu an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, khẩn trương tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay, các yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang... theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, các khuyến cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà chức trách nhằm đảm bảo những chuyến bay an toàn tuyệt đối và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, tối ngày 27/7, Bộ GTVT có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị của ngành chỉ đạo dừng toàn bộ tàu bay, xe khách, tàu hỏa đến Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7 sau khi thành phố này thực hiện áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 28/7 do dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp ở địa phương này./.