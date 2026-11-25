Người phụ nữ suy tủy xương trở lại cuộc sống bình thường

Phát hiện lòng bàn tay hơi vàng, bà Trịnh Thị Thanh Lợi (sinh năm 1974, ở Hải Phòng) đi khám vì nghĩ có thể mắc bệnh gan. Tuy nhiên, xét nghiệm gan không phát hiện bất thường, trong khi các chỉ số máu đều giảm. Đầu năm 2012, bà được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và được chẩn đoán suy tủy xương.

Theo lời bà Lợi, thời điểm đó, cả ba dòng tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều suy giảm. Bà phải truyền máu, truyền tiểu cầu trong nhiều tháng trước khi được ghép tế bào gốc.

Sau 14 năm ghép tế bào gốc, bà Trịnh Thị Thanh Lợi trở lại cuộc sống bình thường

Khi mới phát hiện bệnh, bà và gia đình không khỏi bỡ ngỡ. Biết có người quen sang Singapore ghép tế bào gốc, chồng bà từng nghĩ đến việc đưa vợ ra nước ngoài điều trị. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tại Viện tư vấn và gặp những bệnh nhân đã ghép, bà cảm thấy yên tâm, quyết định ở lại điều trị.

Bốn người anh trai của bà đều đi xét nghiệm để tìm người hiến phù hợp. Người anh được lựa chọn mắc viêm gan B nên phải điều trị ổn định trước khi hiến tế bào gốc cho em gái. Sau đó, bà được ghép tế bào gốc đồng loài từ người anh này.

Bà Lợi kể, gia đình có mỗi cô em gái nên các anh đều hết lòng, sẵn sàng hiến tế bào gốc nếu được bác sĩ lựa chọn. Sau ghép 14 năm 6 tháng, bà cho biết sức khỏe hiện vẫn ổn định, sinh hoạt trở lại bình thường và đã có cháu ngoại.

800 ca ghép sau hai thập kỷ

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu (2006 – 2026), nhìn lại chặng đường đã đi qua, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện 800 ca ghép, gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài. Trong đó, số ca ghép nửa hòa hợp đạt 150 ca. Quy mô hoạt động hiện đạt trung bình khoảng 80 ca ghép mỗi năm.

Tháng 11/2006, Viện thực hiện ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho người bệnh ung thư xương. Đến năm 2008, ca ghép đồng loài đầu tiên được triển khai.

GS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chia sẻ tại buổi lễ

Trong hai thập kỷ, Viện từng bước thành lập Trung tâm Tế bào gốc, xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc, triển khai xét nghiệm HLA và phát triển nguồn tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng. Các phương pháp được mở rộng, gồm ghép tự thân, ghép đồng loài, ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn, ghép kết hợp các nguồn tế bào và ghép chọn lọc tế bào CD34 dương tính.

Đặc biệt, tháng 12/2014, Viện thực hiện ca ghép máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, mở thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh không có người hiến phù hợp trong gia đình. Ngân hàng Tế bào gốc hiện lưu trữ hơn 7.000 đơn vị tế bào gốc, phục vụ điều trị tại Viện, đồng thời hỗ trợ, điều phối cho nhiều cơ sở y tế trong cả nước. Trong đó, 55 đơn vị máu dây rốn cộng đồng đã được sử dụng cho ghép tại Viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, cùng với sự gia tăng số ca ghép và đa dạng kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả điều trị ngày càng được cải thiện. Năng lực kiểm soát, phát hiện và xử trí các biến chứng nặng được nâng cao; tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép đồng loài giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính nhìn chung đạt khoảng 70%, ở nhóm bệnh lành tính đạt khoảng 80-90%.

“Đằng sau những con số ấy là những người bệnh được trở về với gia đình, tiếp tục học tập, lao động, lập nghiệp và thực hiện những ước mơ tưởng chừng đã dang dở”, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

TS. Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, cho biết ghép tế bào gốc tạo máu là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực như huyết học lâm sàng, miễn dịch – HLA, xét nghiệm, xử lý và bảo quản tế bào, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và chăm sóc toàn diện.

Theo ông, việc triển khai thành công kỹ thuật này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và trình độ làm chủ kỹ thuật của Viện, mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tổ chức triển khai và phối hợp liên chuyên khoa.

Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển của chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý huyết học, từng bước tiếp cận và làm chủ những tiến bộ của y học hiện đại.