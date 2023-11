Đường Cần Thơ khô thoáng bất ngờ dù triều cường vượt mức báo động 3

Nguyên nhân do chiều ngày 30 và sáng 31/10, Ban quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ bắt đầu lắp đặt hệ thống cửa van của âu thuyền Cái Khế và hệ thống cống - van ngăn triều bảo vệ đô thị trung tâm quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy. Dù chỉ là thử nghiệm nhưng đã phát huy tác dụng, đảm bảo mục tiêu chống ngập và bảo vệ vùng trung tâm quận Ninh Kiều.

Âu thuyền Cái Khế là công trình sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới, khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong khu vực nội ô thì gói thầu công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế được xem là giải pháp chống ngập cho vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều. Bắt đầu tăng tốc thi công từ 5 tháng trước, đến nay, công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế đạt 70% tiến độ thi công, giá trị thực hiện được hơn 280 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

Công trình có tổng cộng 9 cống nhỏ và 3 cống lớn trong dự án liên quan đến gói thầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hưởng, thành viên Ban điều hành thi công gói thầu âu thuyền Cái Khế cho biết, gói thầu xây dựng âu thuyền Cái Khế kết cấu gồm có 3 cửa cống, mỗi cửa cống bề rộng 20m, một âu thuyền 5m phía bờ Cái Khế và một trạm bơm phía bờ Tân An. Tác dụng của gói thầu là chống ngập cho vùng lõi của thành phố, khi triều cường dâng thì 3 cửa cống sẽ đóng lại. Đồng thời, do kênh phục vụ du lịch nên khi có tàu bè đi qua thì sẽ cho qua khu vực âu thuyền bề rộng 5m ở phía Cái Khế. Còn vùng lõi của thành phố, khi mưa lớn bị ngập thì hệ thống trạm bơm ở phía bờ Tân An sẽ hoạt động để bơm nước ngập ra sông Cần Thơ, giảm ngập nhanh chóng.

Từ chiều tối qua, con đường xung quang Hồ Xáng Thổi - nơi ngập sâu đã không còn.

Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP. Cần Thơ cho biết thêm, công trình có tổng cộng 9 cống nhỏ và 3 cống lớn trong dự án liên quan đến gói thầu. Trong đó 4 cống nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, 2 cống nằm trên kè rạch Cái Sơn - Mương Khai, 3 cống nhỏ nằm trên kè sông Cần Thơ. 3 cống lớn gồm cống Đầu Sấu, cống Hàng Bàng, âu thuyền và cống Cái Khế.

Những con đường vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều cũng không còn ngập nước do triều cường

Tuy vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều tạm thoát ngập nhưng nội ô Cần Thơ còn một số vị trí xung yếu, vẫn chịu ảnh hưởng của triều cường. Ban Quản lý Dự án ODA TP. Cần Thơ cũng đã đề xuất thành phố xúc tiến sớm việc nâng cấp kè Ninh Kiều đồng bộ với kè sông Cần Thơ và kè cầu đi bộ, hạn chế nước tràn từ sông Cần Thơ. Cùng với đó là nâng cấp đường Cách Mạng Tháng Tám, nhằm hạn chế được tối đa nước tràn qua đường vào khu vực trung tâm.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở, ngành cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm sử dụng vốn ODA thuộc Dự án 3 và Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7). Ngoài công trình âu thuyền Cái Khế, Ban Quản lý Dự án ODA TP. Cần Thơ cho biết, công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na đến nay tiến độ thi công đã hoàn thành gần 90% khối lượng, giá trị thực hiện được hơn 652 tỷ đồng; công trình cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều tiến độ đạt 85%, giá trị thực hiện đến nay được hơn 240 tỷ đồng; công trình cầu Quang Trung đơn nguyên 2 cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật hơn 1 năm nay.