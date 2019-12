Dưỡng chất tự nhiên để nuôi con thông minh và khỏe mạnh từ bên trong

Trao đổi về chủ đề này, TS. Phan Bích Nga đã đề cập đến ba lợi ích chính của việc vui chơi ngoài thiên nhiên cũng như bổ sung dưỡng chất tự nhiên đối với sự phát triển của trẻ. Đầu tiên, việc hoạt động thường xuyên ngoài trời sẽ thúc đẩy sự phát triển của xương, giúp bé cao lớn. Bên cạnh đó, cân nặng của bé cũng được duy trì ở mức thích hợp, giảm nguy cơ béo phì nhờ tiêu hao năng lượng dư thừa.

TS. Phan Bích Nga – Trưởng khoa Khám bệnh Dinh dưỡng trẻ em – Viện dinh dưỡng chia sẻ về vai trò của tự nhiên đối với sự phát triển của bé.

Lợi ích thứ hai đến từ việc vui chơi dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm sẽ giúp cơ thể tổng hợp được vitamin D tự nhiên. Đây là một điểm rất quan trọng bởi việc hấp thụ vitamin D thông qua ăn uống thực phẩm thông thường là không đủ. Để tối ưu hóa việc tổng hợp vitamin D dưới ánh nắng mặt trời, cha mẹ nên cho bé mặc trang phục thoáng mát, thấm mồ hôi và tắm nắng trong khoảng thời gian 6-9 giờ sáng và sau 5 giờ chiều.



Lợi điểm thứ ba là giúp con yêu phát triển kĩ năng mềm ngay từ khi còn nhỏ khi được tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè và mọi người xung quanh. Việc tương tác phối hợp với các bạn giúp bé học hỏi quy tắc cư xử nơi công cộng và hình thành tâm lý chia sẻ, biết cảm thông khi trưởng thành.

Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên chia sẻ rằng bé Bánh Gạo vẫn thường được cha mẹ khuyến khích ra ngoài vui chơi và vận động.

Mặc dù lợi ích to lớn như vậy, nhưng nhiều cha mẹ không thường xuyên cho con tiếp xúc với môi trường tự nhiên bên ngoài do e ngại các tác động xấu từ môi trường. Đây quả là một điều đáng tiếc vì như vậy sẽ hạn chế việc con được tự do khám phá, giao lưu với thế giới bên ngoài để học hỏi thêm những điều mới lạ.

Vì vậy, thay vì lo lắng những tác động từ môi trường bên ngoài, bố mẹ hãy tìm đến bổ sung những dưỡng chất từ tự nhiên được chứng minh lâm sàng giúp bé phát triển hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể thử bắt đầu cho bé đi chơi từ khu vực hành lang, sau đó mở rộng ra không gian sân chơi tập thể, rồi nâng dần đến những chuyến đi dã ngoại, du lịch xa cùng gia đình.

Nguồn dinh dưỡng mát lành để trẻ phát triển thông minh, khỏe mạnh cùng tự nhiên

Thiên nghiên cũng đem đến nguồn dinh dưỡng cho bé phát triển tối ưu và lành tính, đầu tiên cần kể đến là sữa mẹ. Trong sữa mẹ có đầy đủ vitamin và khoáng chất cho bé phát triển, đặc biệt là HMO – “người hùng thầm lặng” hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường đề kháng cho trẻ.

Tiến sĩ Rachael Buck – Trưởng nhóm nghiên cứu sức khỏe đường ruột toàn cầu tại Abbott cho biết: “HMO là đại dưỡng chất nhiều thứ ba trong sữa mẹ, chiếm gần 10% và thậm chí còn nhiều hơn cả protein. Kỳ lạ thay, HMO không bị tiêu hóa cho đến khi tới ruột và tại đây, chúng đóng vai trò là prebiotics đặc biệt, là thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn có lợi trong đường ruột của bé” .

Bên cạnh nền tảng thể lực tốt, bác sĩ Phan Bích Nga cũng khuyên cha mẹ nên chú ý tạo tiền đề phát triển trí não và nhận thức cho trẻ từ sớm, đặc biệt là trong giai đoạn 1000 ngày đầu đời. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mẹ nên cung cấp đủ ba dưỡng chất phát triển não bộ của trẻ em bao gồm DHA, Lutein và Vitamin E tự nhiên trong bữa ăn hằng ngày.

Mẹ có thể tìm thấy ba dưỡng chất này trong các nguồn thực phẩm như: lutein trong các loại rau xanh tối màu, trái cây hoặc rau củ màu vàng; vitamin E có thể được tìm thấy trong các loại dầu thực vật, rau xanh, hải sản, các loại đậu và hạt, trong khi đó các loại cá giàu chất béo như cá hồi, cá chép v.v…

