Đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì 10 năm dang dở, phường Từ Liêm phấn đấu xong trước Tết

Dự án kéo dài, giao thông và môi trường bị ảnh hưởng

Được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực đi lại tại khu vực phía Tây Hà Nội, nhưng sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, còn gọi là phố Đồng Me vẫn chưa thể hoàn thành.

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dang dở. người dân mong ngày thông tuyến.

Tình trạng thi công dang dở, rào chắn kéo dài, mặt bằng ngổn ngang cùng rác thải, nước đọng đang ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và đời sống của người dân khu vực.

Ghi nhận thực tế ngày 4/11 cho thấy, dự án có chiều dài 828m, mặt cắt ngang từ 30-45m, nhưng tiến độ triển khai giữa các đoạn tuyến không đồng đều. Nhiều vị trí vẫn còn vật liệu xây dựng, hàng rào chắn và mặt bằng chưa được giải phóng.

Đáng chú ý, đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường chưa thể thông suốt, gây khó khăn cho việc đi lại và phát sinh các điểm xung đột giao thông.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, tình trạng dự án kéo dài còn gây ra những bất cập về môi trường đô thị. Phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt xuất hiện tại nhiều vị trí; một số khu vực có nước đọng lâu ngày, bốc mùi khó chịu. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán càng khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân mong muốn dự án sớm được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện tuyến đường.

Những bất cập này khiến người dân sinh sống quanh dự án phải chịu ảnh hưởng trong thời gian dài. Ông Ngọc, người dân khu tái định cư Đồng Me, cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây gần 20 năm và chứng kiến dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì kéo dài trong tình trạng dang dở.

Theo ông Ngọc, điều người dân mong mỏi nhất là các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện môi trường sống. Việc dự án chậm tiến độ khiến người dân tiếp tục phải đối mặt với bụi bẩn, rác thải và những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Dự án ban đầu do UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư. Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, dự án được chuyển giao cho UBND phường Từ Liêm tiếp tục quản lý, thực hiện.

Việc thay đổi đơn vị quản lý trong quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương cũng đặt ra yêu cầu rà soát, tiếp tục xử lý những tồn tại của dự án, nhất là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để tránh kéo dài thêm thời gian hoàn thành công trình.

Gỡ vướng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán

Sau thời gian dài đình trệ, công trường dự án đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì gần đây đã ghi nhận những chuyển động mới.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, dự án kéo dài còn tác động đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.

Tại nút giao phố Đồng Me - đường Mễ Trì, hàng rào tôn được dựng lên để khoanh vùng thi công. Máy ủi, máy đào được huy động đến san gạt mặt bằng, đào rãnh đặt cống. Nhiều cống hộp bê tông mới cũng được vận chuyển đến công trường, chuẩn bị thay thế các đoạn cống cũ đã xuống cấp.

Những hoạt động này cho thấy việc triển khai một số hạng mục đang được khôi phục, tạo kỳ vọng dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm chờ đợi.

Thông tin về tình hình thực hiện, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Từ Liêm, cho biết nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì chậm gần 10 năm, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết

Hiện các lực lượng đang tập trung triển khai hạng mục lót cống, thi công cốt nền đường. Song song với đó, địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng đối với 21 hộ dân còn lại.

Bà Hiền khẳng định, ngay khi có mặt bằng sạch, địa phương sẽ chỉ đạo thi công đồng bộ, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Nguyên đán.

Đây là mốc tiến độ được người dân khu vực đặc biệt quan tâm, bởi việc hoàn thành tuyến đường không chỉ giúp kết nối giao thông thuận lợi hơn mà còn góp phần giải quyết những bất cập về môi trường, cảnh quan đô thị tồn tại trong nhiều năm.

Đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì dang dở, người dân khổ vì bụi bẩn và ùn tắc.

Tuy nhiên, để mục tiêu hoàn thành dự án đúng thời hạn trở thành hiện thực, việc xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến 21 hộ dân còn lại có ý nghĩa quyết định. Cùng với đó, các hạng mục thi công cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình thực hiện.

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, người dân khu vực Đồng Me, Mễ Trì đang kỳ vọng những chuyển động tại công trường sẽ được duy trì liên tục, thay vì chỉ là hoạt động thi công cục bộ. Việc sớm hoàn thiện, thông tuyến đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực phía Tây Hà Nội.