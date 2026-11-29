Khoảng 15 giờ ngày 28/11, tại cầu Suối Bụt, km 1112+240, giữa hai ga Tân Vinh và Vân Canh, nước lũ xói trôi nền đường sắt ở mố cầu phía Nam, khiến khoảng 10 mét nền đường bị cuốn trôi, 6 thanh tà vẹt mất nền đỡ.

Trung chuyển hành khách từ ga Tuy Hoà (Đắk Lắk) sang ga Diêu Trì (Gia Lai).

Ngay sau sự cố, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh huy động 70 người cùng phương tiện, thiết bị khẩn trương khắc phục. Trong thời gian tạm dừng chạy tàu qua khu vực, ngành đường sắt bố trí 21 xe khách 45 chỗ, tổ chức trung chuyển hành khách giữa ga Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và ga Diêu Trì, tỉnh Gia Lai.

Ông Trần Vĩnh Duy, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, thông tin: “Hiện tại, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang (trực thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt) đang tổ chức chuyển tải hành khách đi lại trên các chuyến tàu giữa cung chặng Tuy Hòa và Diêu Trì. Đến thời điểm này, toàn bộ hành khách đều được bố trí xe đầy đủ và đảm bảo an toàn. Ngoài lực lượng của đơn vị, tại đây còn có lực lượng của các khu ga hỗ trợ hành khách lên tàu; đặc biệt có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ vận chuyển cho những hành khách có nhiều hành lý và đưa tận đến toa tàu.”

Xe ô tô phục vụ trung chuyển hành khách từ Ga Tuy Hoà sang ga Diêu Trì.

Việc trung chuyển trên quãng đường khoảng 100km gây bất tiện cho hành khách, nhất là người già, trẻ em và những người mang theo nhiều hành lý. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên đường sắt, nhiều hành khách chia sẻ khó khăn với ngành.

“Các nhân viên hỗ trợ xe cộ chở hàng hóa, hành lý đầy đủ. Thiên nhiên gây ra mà, chúng ta vẫn phải chấp nhận điều này. Hành khách cũng rất vui vẻ khi được lên xe thuận lợi và đưa đến nơi đến chốn.”, ông Duy cho biết thêm.

Tại ga Tuy Hòa, nhân viên nhà ga phối hợp với lực lượng trên tàu hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý, giúp đỡ người già, trẻ em và hướng dẫn hành khách nước ngoài trung chuyển an toàn. Ông Nguyễn Đức Toản, Trưởng tàu khách SE4, gửi lời cảm ơn hành khách đã chia sẻ khó khăn với ngành đường sắt trong thời gian này: “Do điều kiện thời tiết mưa lũ, rất mong hành khách thông cảm và cảm ơn mọi người đã nhiệt tình phối hợp với nhà tàu để việc trung chuyển các chuyến tàu diễn ra thành công, an toàn.”

Hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý.

Đến sáng 28/11, ngành đường sắt đã trung chuyển 1900 hành khách. Tổng cty đường sắt Việt Nam cho biết hiện nay đang tập trung nhân lực, thiết bị để khắc phục các vị trí sạt lở, phấn đấu thông đường trong ngày 29/11.