Việc tạm ngưng này căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tế của người dân sau Tết Nguyên đán. Hành khách đã mua vé trên những đoàn tàu này sẽ được chuyển chỗ đến các đoàn tàu khác với loại chỗ tương ứng và không thu thêm tiền chênh lệch nếu bố trí loại chỗ có giá trị cao hơn và trả lại tiền chênh lệch khi bố trí chỗ có giá trị thấp hơn. Nếu hành khách có nhu cầu trả lại vé sẽ được hoàn 100% tiền vé.

Đường sắt TP HCM tạm ngưng một số chuyến tàu.

Các tàu bị chuyển là SE13/14, SE15/16, SE17/17, SE25/26, TN9/10 và SE29. Theo đại diện Công ty, việc tạm ngưng các đoàn tàu này là hoạt động bình thường sau cao điểm Tết Nguyên đán. Ngoài ra, đại diện Công ty cũng cho biết hiện nay số lượng hành khách đi lại bằng tàu hỏa có giảm so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV./.



Các chuyến tàu tạm ngưng và chuyển:

1. Tàu SE14 (Sài Gòn đi Vinh) xuất phát các ngày 04, 05/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8, SNT2 cùng ngày.

2. Tàu SE13 (Vinh đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 06, 07/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE7 cùng ngày.

3. Tàu SE16 (Sài Gòn đi Vinh) xuất phát ngày 05/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE22, TN4 cùng ngày.

4. Tàu SE15 (Vinh đi Sài Gòn) xuất phát ngày 06/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày.

5. Tàu SE18 (Sài Gòn đi Đồng Hới) xuất phát các ngày 05, 06, 07/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8, SNT2 cùng ngày.

6. Tàu SE17 (Đồng Hới đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 07, 08, 09/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE7 cùng ngày.

7. Tàu SE26 (Sài Gòn đi Quảng Ngãi) xuất phát ngày 07/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE10 cùng ngày.

8. Tàu SE25 (Quảng Ngãi đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 06, 07, 08, 09/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày.

9. Tàu TN10 (Sài Gòn đi Thanh Hóa) xuất phát các ngày 05, 06/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE8 cùng ngày.

10. Tàu TN9 (Thanh Hóa đi Sài Gòn) xuất phát các ngày 07, 08/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3, SE23, SE9 cùng ngày.

11. Tàu SE29 (Hà Nội đi Sài Gòn) xuất phát ngày 08/02/2020 sẽ được chuyển chỗ qua tàu SE3 cùng ngày.