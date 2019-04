Đường sắt TP HCM-Cần Thơ phải song hành cùng loại hình giao thông khác

Ngày 19/4, tại tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp với đại diện các Bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành, có liên quan đến việc xây dựng Dự án tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ.



Dự án tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch vào năm 2013, có chiều dài hơn 173 km đi qua các tỉnh, thành gồm: Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (ở giữa) phát biểu tại cuộc họp.

Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ga Tân Kiên đến ga Cái Răng với chiều dài gần 140km đi qua các tỉnh, thành gồm: TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ. Giai đoạn 2 đầu tư từ ga An Bình đến ga Tân Kiên (TP HCM) và nhánh đường sắt vào cảng Hiệp Phước có chiều dài 33,6km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.480 triệu USD, đầu tư theo hình thức BOT và BT; thời gian hoàn vốn khoảng 45 năm.



Song qua công tác khảo sát, nghiên cứu trên cơ sở ý kiến của các địa phương, nhà đầu tư - các đơn vị tư vấn thiết kế kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án này có thay đổi so với trước đây. Theo đề xuất quy hoạch mới, đoạn từ ga Tân Kiên đến ga Cái Răng (qua địa phận TP HCM, Long An, Tiền Giang) sẽ điều chỉnh theo hướng đi song song với cao tốc TP HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, giảm số lượng nhà ga, diện tích chiếm dụng đất, chi phí xây lắp và chi phí giải phóng mặt bằng…

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành, các Bộ ngành đã có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch cũng như phương án để khai thác hiệu quả Dự án; trong đó chú trọng, xem xét việc thu hồi đất của dân với các cơ chế, chính sách hợp lý, hạn chế giải tỏa nhà ở của người dân, các nhà ga phải kết nối các đầu mối giao thông trọng điểm để tạo thế mạnh “liên hoàn”, phù hợp với công tác quy hoạch hạ tầng giao thông ở các địa phương trong vùng Dự án. Đặc biệt nhà đầu tư phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phải tổ chức đấu thầu Quốc tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, thời gian tới, đơn vị tư vấn phải nỗ lực rất nhiều để điều chỉnh quy hoạch Dự án. Bởi theo đánh giá, đề xuất mới chưa đủ thông tin, cơ sở và chưa chứng minh được phương án mới tốt hơn phương án cũ để Bộ quyết định điều chỉnh quy hoạch Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, giao thông đường sắt không thể lẻ loi mà phải kết nối với giao thông đường bộ, thủy, hàng không và cảng biển. Do đó, khi quy hoạch Dự án phải tính toán phương án kết nối giao thông để khai thác hiệu quả. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Cục Đường Sắt và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Dự án; tính toán lại phân kỳ đầu tư, điều chỉnh quy hoạch sớm để xúc tiến xây dựng dự án, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, đảm bảo an toàn giao thông vùng ĐBSCL và TP HCM.

“Tôi đề nghị Cục Đường sắt phải chú ý việc này, từng ga, từng ga và cả một tuyến đường sắt này, chúng ta điều chỉnh như thế thì kết cấu giao thông ra sao. Mục tiêu của chúng ra là xã hội hóa, có đất hay không, các địa phương đã có vào cuộc hay chưa, đã có xem xét chưa. Việc này quyết định cho chúng tôi có nên điều chỉnh hay không, điều chỉnh là để làm được đường sắt và phải huy động được vốn xã hội để làm đường sắt. Chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh, với điều kiện các anh phải nghiên cứu lại nghiêm túc, kỹ lưỡng”, ông Thể nhấn mạnh./.