English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

El Nino rất mạnh, mùa đông ấm hơn, nắng nóng đến sớm từ đầu năm 2027

Thứ Hai, 16:39, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - El Nino duy trì cường độ rất mạnh, khiến mùa đông 2026-2027 ấm hơn trung bình, số ngày rét đậm, rét hại giảm, nắng nóng đến sớm từ đầu năm 2027.

Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11, nước ta ghi nhận 3 đợt không khí lạnh tràn về, tác động đến thời tiết nhiều khu vực. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh từ đêm 8/11 gây mưa rào và dông, mưa to cục bộ tại Bắc Bộ. Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng xuất hiện mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Đợt không khí lạnh mạnh này gây rét diện rộng trên toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ngày tại một số nơi giảm xuống dưới 10°C, như Sa Pa (Lào Cai) 6,2°C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 9,1°C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,9°C.

el nino rat manh, mua dong am hon, nang nong den som tu dau nam 2027 hinh anh 1
Nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương ở miền Bắc trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay.

Không khí lạnh suy yếu, rét đậm có thể đến muộn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ tháng 12/2026-2/2027, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dù thời gian rét chỉ kéo dài ngắn ngày.

Đáng chú ý, nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện từ tháng 2/2027, sớm hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong 3 tháng này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2°C.

Thời kỳ này, El Nino duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%.

el nino rat manh, mua dong am hon, nang nong den som tu dau nam 2027 hinh anh 2
Mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu

Số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó ít có khả năng đổ bộ vào đất liền (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn).

Tháng cuối cùng của năm 2026, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở miền Trung ngay trong mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ trong tháng 12/2026 cao hơn 5-15mm, từ Thanh Hóa đến phía bắc của Quảng Trị phổ biến xấp xỉ, từ nam Quảng Trị đến TP Huế thấp hơn 20-40mm, duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 50-150mm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20mm.

Tháng 1/2027, tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại thấp hơn 10-30mm, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có thể xấp xỉ trung bình nhiều năm Trung Bộ thấp hơn 10-20mm, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

el nino rat manh, mua dong am hon, nang nong den som tu dau nam 2027 hinh anh 3
.Nắng nóng gia tăng từ tháng 3/2027

Từ tháng 3-5/2027, hiện tượng El Nino khả năng tiếp tục với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt. Trong đó, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%, xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Dự báo nắng nóng gia tăng, mở rộng từ tháng 3/2027.

Trong khoảng thời gian này, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm, khu vực này có 0,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và không có cơn nào đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có thể ít hơn trung bình.

Trong khi đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng từ tháng 3/2027 tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ cũng có thể xuất hiện từ tháng này. Đến tháng 4-5/2027, nắng nóng gia tăng và có xu hướng mở rộng ra Bắc Bộ, Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ này phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-2°C, có nơi cao hơn 2°C.

Huệ Nguyễn/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông
Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét
Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa dông tiếp diễn tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 13/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa lớn ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lũ quét

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Mưa dông tiếp diễn tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm 13/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Mưa lớn khiến đất tại nhiều khu vực ở Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Mưa lớn khiến đất tại nhiều khu vực ở Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục