El Niño tăng rất mạnh, hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện

Nắng nóng gay gắt hơn năm 2025

Chia sẻ tại Hội nghị "Dự báo, cảnh báo sớm tình hình khí tượng thuỷ văn năm 2026", TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đã chính thức chuyển sang trạng thái El Niño. Trong tuần đầu tháng 6/2026, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) cao hơn trung bình nhiều năm 0,9 độ C.

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, các mô hình dự báo cho thấy El Niño sẽ tiếp tục duy trì trong vòng 3-6 tháng tới với cường độ mạnh. Đặc biệt, xác suất xuất hiện El Niño rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 đã tăng lên mức 63%.

"Một trong những tác động rõ nét nhất của El Niño là nền nhiệt tăng cao trên diện rộng. Dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ với số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Từ đầu tháng 9, nắng nóng sẽ giảm dần ở Bắc Bộ và đến nửa cuối tháng 9 sẽ suy giảm tại Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình từ nay đến cuối năm trên phạm vi cả nước vẫn được dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Đây là mức tăng đáng kể, có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và làm tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương", TS Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Từ nay đến cuối năm có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bãn và ATNĐ

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, dưới tác động của El Niño, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông được dự báo có số lượng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, từ nay đến cuối năm có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thấp hơn mức trung bình 10-12 cơn. Trong đó, khoảng 3-5 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

"Bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo tập trung chủ yếu trong giai đoạn tháng 7-9 tại Bắc Bộ và từ tháng 10-11 tại khu vực Trung Bộ. Không loại trừ khả năng các tỉnh Nam Bộ cũng có thể chịu ảnh hưởng của bão hoặc hoàn lưu bão trong những tháng cuối năm. Mặc dù số lượng bão ít hơn nhưng người dân không nên chủ quan bởi các cơn bão trong điều kiện El Niño thường có diễn biến bất thường, cường độ thay đổi nhanh và khó dự báo hơn", TS Hoàng Phúc Lâm chia sẻ.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2026, cả nước có thể xuất hiện khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa tập trung chủ yếu từ cuối tháng 6 đến tháng 11. Trong khi đó, mùa mưa tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm hơn bình thường.

Tại Bắc Bộ, lượng mưa tháng 9 được dự báo thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm. Ngược lại, tháng 8 có thể xuất hiện lượng mưa cao hơn đáng kể, đặc biệt khu vực Đông Bắc Bộ có nơi cao hơn từ 25-50%.

Khu vực Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi lượng mưa tháng 9 thấp hơn trung bình nhưng các tháng 8, 10 và 11 lại có khả năng xuất hiện lượng mưa vượt chuẩn nhiều năm.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa từ tháng 10 đến tháng 12 được dự báo giảm mạnh, trong đó tháng 12 có nơi thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước gia tăng

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, việc El Niño mạnh xuất hiện vào cuối năm 2026 có thể khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ trong mùa khô 2026-2027, đặc biệt tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bên cạnh đó, nền nhiệt cao kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Với xác suất El Niño rất mạnh lên tới 63% trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó với nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới.