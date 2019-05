Em bé sinh non nặng chưa bằng một quả táo sống sót thần kỳ

Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới



Cô bé Saybie (tại San Diego, California, Mỹ) chào đời tháng 12/2018 ở tuần thứ 23 và 3 ngày. Cận nặng lúc đó của cô bé còn không bằng một quả táo, với hơn 243gram. Sau 5 tháng được chăm sóc tại Bệnh viện Sharp Mary Birch dành cho phụ nữ và trẻ sơ sinh, Saybie được trở về với gia đình khi cân nặng đạt hơn 2,5kg.

Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên và rất mừng vì cô bé không gặp bất kỳ biến chứng về chảy máu não hay tim mạch do sinh non.

Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới, nặng chưa bằng một quả táo. Ảnh: Sharp HealthCare/DailyMail

Saybie được ghi nhận là bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới. Người mẹ (giấu tên) của bé Saybie cho biết, cô có nhiều vấn đề khó chịu khi mang thai, song cho rằng đây là điều bình thường của thai kỳ. Khi đến bệnh viện kiểm tra, người mẹ mới biết mình bị tiền sản giật - một biến chứng thai kỳ đặc trưng do bị huyết áp cao. Điều này buộc cô phải mổ sinh khẩn cấp.

“Lúc đó tôi mới mang thai 23 tuần. Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi”, người mẹ xúc động nhớ lại.

Tiến sĩ Paul Wozniak, Giám đốc Bệnh viện Sharp Mary Birch, cho biết khi Saybie được sinh ra, cô bé nhỏ hơn nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia y tế.

“Nhịp tim của cô bé rất nhanh. Nhưng rất may mắn là chúng tôi có thể đặt được ống thở cho cô bé”, TS. Paul Wozniak cho biết.

Các bác sĩ và y tá đã cố cân cô bé Saybie sau khi chào đời, tuy nhiên, chiếc cân trong phòng sinh lúc đó không ghi nhận trọng lượng nếu trẻ nặng dưới 300gram.

Sự sống thần kỳ của Saybie

Tại Mỹ, trong 10 phụ nữ mang thai sẽ có 1 ca sinh non. Thông thường, trẻ chỉ sinh non 3 tuần hoặc chào đời trước tuần thứ 37 của thai kỳ. Theo các bác sĩ, trẻ sinh non dễ gặp các vấn đề về hô hấp, dễ nhiễm trùng và khó cho ăn dẫn đến các vấn đề về dinh dưỡng.

Sau 4 tháng được chăm sóc tại bệnh viện, cô bé đã tăng lên gần 1,8kg. Ảnh: Sharp HealthCare/DailyMail

Theo thống kê, sinh non là nguyên nhân lớn nhất gây ra tử vong ở trẻ sơ sinh tại Mỹ. Số liệu từ Cơ quan thống kê Tiniest Babies (Những bé sơ sinh nhỏ nhất) thuộc Đại học Iowa (Mỹ) cho biết, cô bé Saybie là trẻ sơ sinh nhỏ nhất trên thế giới đã sống sót sau khi được chăm sóc. Trước đó, trường hợp bé sơ sinh nhỏ nhất trên thế giới sống sót là một bé gái tại Đức, sinh năm 2015 và nặng 252gram.

“Các bác sĩ nói với chồng tôi rằng, con bé có thể không sống nổi 1 giờ. Nhưng con bé đã vượt qua 2 giờ rồi 1 ngày và 1 tháng…”, mẹ của Saybie nói.

Trẻ sinh non đối mặt với các biến chứng lớn như chảy máu não hay vác vấn đề về tim. Nhưng Saybie không gặp bất cứ vấn đề nào. Theo TS. Paul Wozniak, công nghệ hiện đại ngày nay cùng với may mắn đã mang lại phép màu thực sự.

“Trước đây, những trẻ sinh non ở tuần 28 hoặc sớm hơn thì hầu như không có hy vọng. Không phải em bé sinh non nào với cân nặng như cô bé Saybie đều có thể sống sót và phát triển mà không bị chiến chứng”, TS. Paul Wozniak nói.

Dù được về nhà, nhưng Saybie vẫn được tiếp tục theo dõi lâu dài. Ít nhất 6 tháng một lần, các nhân viên y tế sẽ kiểm tra tình hình của cô bé, để theo dõi xem Saybie có gặp vấn đề về thị giác, thính giác hay sự phát triển hay không./.