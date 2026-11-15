EPU - Ngày trở về: Hội ngộ các thế hệ dưới mái trường 60 năm

Hội ngộ những thế hệ từng gắn bó với mái trường EPU

Mỗi người trở về EPU mang theo những ký ức và câu chuyện riêng. Đó có thể là những năm tháng học tập dưới mái trường, những bài giảng của thầy cô, tình bạn thời sinh viên, những kỷ niệm trong công việc hay quãng thời gian cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã rời xa giảng đường hay chuyển sang những chặng đường công tác mới, mái trường từng gắn bó vẫn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Câu lạc bộ Doanh nhân cựu sinh viên EPU tặng quà tri ân Nhà trường.

Trong không khí thân tình của chương trình, các thế hệ cựu viên chức, người lao động và cựu người học đã có dịp gặp gỡ, thăm lại Nhà trường, chia sẻ những câu chuyện về quãng thời gian học tập, giảng dạy và công tác. Những kỷ niệm được nhắc lại không chỉ gợi nhớ về một thời đã qua mà còn cho thấy sự gắn bó giữa các thế hệ với Trường Đại học Điện lực.

Qua những câu chuyện và cuộc gặp gỡ, hình ảnh EPU hiện lên từ nhiều góc nhìn: là nơi khởi đầu hành trình nghề nghiệp của nhiều thế hệ người học; là môi trường công tác, cống hiến của đội ngũ viên chức, người lao động; đồng thời là nơi lưu giữ tình cảm thầy trò, đồng nghiệp và những mối quan hệ được vun đắp theo năm tháng. Mỗi thế hệ có một hành trình riêng, song đều có chung điểm kết nối là những năm tháng học tập, làm việc và trưởng thành dưới mái trường.

“Lễ hội bia” tạo không gian giao lưu sôi nổi

Bên cạnh những khoảnh khắc hội ngộ và chia sẻ kỷ niệm, chương trình “EPU – Ngày trở về” còn mang đến không khí giao lưu sôi nổi với điểm nhấn là hoạt động “Lễ hội bia”. Đây là không gian để các thế hệ cựu viên chức, người lao động và cựu người học gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu trong bầu không khí vui vẻ, cởi mở.

“Lễ hội bia” mang đến không khí giao lưu sôi nổi tại chương trình

Những câu chuyện về mái trường, thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè được tiếp nối trong những cuộc trò chuyện thân tình. Hoạt động góp phần tạo nên màu sắc riêng cho ngày trở về, giúp những người từng gắn bó với EPU có thêm thời gian sẻ chia, kết nối và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên mái trường xưa.

Từ tình cảm các thế hệ đến hành trình tiếp nối truyền thống

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Điện lực đã ghi dấu hành trình của mình qua nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học. Những đóng góp ở từng giai đoạn, dù ở vị trí và lĩnh vực công tác khác nhau, đều là một phần trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Nhà trường.

Cựu sinh viên Lê Tuấn Hùng lớp D6 -Tài chính Ngân hàng 2 – Khoa Kế toán Tài chính - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân cựu sinh viên Trường ĐH Điện lực - Ban Chiến lược Tập đoàn Xuân Thiện - Giám đốc Công ty TNHH Global Legal & Investment Consultancy phát biểu tại chương trình.

Bởi vậy, “EPU – Ngày trở về” không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc gặp mặt mà còn là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những trải nghiệm và tiếp tục duy trì mối liên hệ với Nhà trường. Những tình cảm, sự quan tâm và đồng hành của các cựu viên chức, người lao động, cựu người học là nguồn động viên đối với các thế hệ đang tiếp tục học tập, giảng dạy và công tác tại EPU.

Cựu sinh viên Lê Tuấn Hùng, lớp D6 - Tài chính Ngân hàng 2 – Khoa Kế toán Tài chính - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực – Ban Chiến lược Tập đoàn Xuân Thiện – Giám đốc Công ty TNHH Global Legal & Investment Consultancy phát biểu tại chương trình.

Đối với Nhà trường, việc duy trì kết nối với những người từng gắn bó cũng có ý nghĩa trong việc lưu giữ ký ức, phát huy truyền thống và bồi đắp mối quan hệ giữa các thế hệ. Những câu chuyện từ quá khứ, những chia sẻ về hiện tại và sự quan tâm dành cho tương lai của EPU tạo nên mạch liên kết giữa những người đã từng học tập, làm việc tại đây.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ tại chương trình.

Lan tỏa tinh thần gắn kết qua các hoạt động chào mừng 60 năm

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Điện lực tổ chức trao giải các cuộc thi, hoạt động thi đấu thể thao và văn nghệ hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Nhà trường, gồm: cuộc thi viết “EPU – Ký ức 60 năm”; cuộc thi “Thiết kế Logo và Slogan cho các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Điện lực (1966–2026), 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898–2026)”; giải cầu lông và cuộc thi nhảy “RHYTHM OF EPU”.

Với những hình thức tổ chức và nội dung khác nhau, các cuộc thi tạo nên không khí thi đua, giao lưu sôi nổi, thu hút sự tham gia của giảng viên, người lao động và người học. Nếu cuộc thi viết và cuộc thi thiết kế Logo, Slogan là dịp để các cá nhân chia sẻ ký ức, tình cảm và đóng góp ý tưởng sáng tạo dành cho Nhà trường, thì giải cầu lông và cuộc thi nhảy “RHYTHM OF EPU” mang đến sân chơi thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động và trẻ trung trong cộng đồng EPU.

Ban Tổ chức trao giải các cuộc thi: cuộc thi viết “EPU – Ký ức 60 năm”; cuộc thi “Thiết kế Logo và Slogan cho các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Điện lực (1966–2026), 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898–2026)”; giải cầu lông và cuộc thi nhảy “RHYTHM OF EPU”.

“EPU – Ngày trở về” để lại dấu ấn về một cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa, nơi những người từng gắn bó với Nhà trường có dịp gặp lại, sẻ chia và cùng hướng về mái trường chung. Từ những ký ức được nhắc lại, không khí giao lưu sôi nổi đến sự quan tâm dành cho chặng đường phía trước, chương trình tiếp tục khẳng định giá trị của sự kết nối giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống trong hành trình xây dựng, phát triển Trường Đại học Điện lực.

Những hình ảnh EPU- Ngày trở về: Hội ngộ các thế hệ dưới mái trường 60 năm