Nhân ái từ những điều bình dị

Những phần quà được trao tận tay người khó khăn, những mái tóc được cắt miễn phí hay những giọt máu tình nguyện trao đi để cứu người. Mỗi hoạt động trong Festival Nhân ái 2026 đều mang đến những giá trị thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Diễn ra từ ngày 17 đến 19/11, tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Những phần quà được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: Lưu Sơn)

Trong hai ngày 17 và 18/11, nhiều hoạt động hướng đến người yếu thế được triển khai, trong đó có “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. Tổng cộng 600 phần quà, trị giá 510 triệu đồng được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đón nhận phần quà từ chương trình, bà Vũ Ngọc Thanh, 72 tuổi, người dân phường Vũng Tàu, cho biết dù giá trị vật chất không lớn nhưng sự quan tâm, động viên này mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người nghèo, người già neo đơn.

“Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng cũng phần nào an ủi những người nghèo, cảm thấy hạnh phúc và ấm áp tình người”. Bà Thanh nói.

Hoạt động hiến máu nhân đạo tại Festival Nhân ái 2026 (ảnh: Lưu Sơn)

Cũng tại Festival, hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của nhiều người dân. Trong đó, bà Nguyễn Thị Tuyết, 60 tuổi, ở phường Rạch Dừa đã có 28 lần hiến máu. Với bà, trao đi những giọt máu cũng là cách góp phần mang lại sự sống cho người khác.

“Nếu các cấp không cho mình hiến máu nữa thì phải chịu. Còn nếu cho tôi vẫn tiếp tục, cho đi những giọt máu để cứu người là tôi sẵn sàng”. Bà Tuyến trải lòng.

Kết nối yêu thương, nâng cao năng lực cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng, Festival Nhân ái 2026 còn hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng có khả năng chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo, biết hỗ trợ và bảo vệ nhau khi gặp khó khăn.

Hớt tóc 0 đồng tại chương trình sáng ngày 18/11 (ảnh: Lưu Sơn)

Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, nâng cao năng lực cộng đồng cũng chính là một hành động nhân đạo. Người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận hỗ trợ mà cần trở thành chủ thể cùng tham gia, đồng hành với các tổ chức và cơ quan chức năng.

Tinh thần này được cụ thể hóa qua 29 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tại 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, dự kiến thu hút khoảng 870 học viên. Hội cũng vận động được 155 bộ dụng cụ sơ cấp cứu, trị giá hơn 232 triệu đồng, hướng đến hỗ trợ người dân ứng phó với tai nạn, sự cố và thiên tai ngay tại cộng đồng.

Tập huấn sơ cấp cứu cho lực lượng cứu hộ bờ biển phường Vũng Tàu (ảnh: Lưu Sơn)

Một mục tiêu quan trọng khác của Festival là kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo Tết năm 2027. Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt mục tiêu vận động 40.000 phần quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

“Mong muốn của chúng tôi là hướng đến một cộng đồng bền vững, có trách nhiệm với xã hội chứ không phải là một cộng đồng mà chỉ đón chờ người khác. Cho nên việc nâng cao năng lực là một trong những hành động nhân đạo mà chúng tôi mong muốn người dân và cộng đồng cùng tham gia”. Ông Nhật chia sẻ.

Những phần quà được trao tận tay người yếu thế sáng ngày 18/11 tại phường Vũng Tàu (ảnh: Lưu Sơn)

Từ những phần quà nghĩa tình đến những giọt máu trao đi, từ việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu đến kết nối các nguồn lực xã hội, Festival Nhân ái 2026 gửi gắm thông điệp: lòng nhân ái không chỉ thể hiện qua những gì chúng ta trao tặng, mà còn ở sự chung tay, trách nhiệm và khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn. Để tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống.