Sáng 19/11, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, Festival Nhân ái năm 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” chính thức khai mạc. Tiếp nối các sự kiện, Ban tổ chức phát động chương trình “Đi bộ đồng hành vì cộng đồng” và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhấn mạnh, Festival không chỉ là hoạt động giao lưu, kết nối mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.

Festival Nhân ái năm 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” chính thức khai mạc.

Thông qua chương trình, Hội đặt mục tiêu vận động 10.000 người tham gia đi bộ, chung tay gây quỹ trao tặng 10.000 suất quà Tết, tổng trị giá 10 tỷ đồng cho người nghèo, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phổ biến kiến thức cứu người bị đuối nước tại biển Bãi sau - Vũng Tàu. (Ảnh: Lưu Sơn)

Festival Nhân ái năm nay được tổ chức gắn với Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026, tạo không gian giao lưu, quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương và kết nối các nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cam kết quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp đúng mục đích, công khai, minh bạch và trao hỗ trợ đúng đối tượng.