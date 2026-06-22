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Gần 1.000 người xuyên ngày đêm, căng mình khống chế cháy rừng ở Nghệ An

Thứ Hai, 11:54, 22/06/2026
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VOV.VN - Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng 22/6, gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ đám cháy tiếp tục lan rộng.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vụ cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ ngày 21/6 khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3. Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô dày cùng địa hình đồi núi phức tạp, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

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Hiện trường cháy rừng tại Nghệ An sáng 22/6. (Ảnh:Minh Châu)

Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 22/6, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh, vượt qua đường băng cản lửa và lan sang khu vực giáp ranh xã Vạn An, bắt đầu gây thiệt hại đối với diện tích rừng thông tại địa phương này. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng hơn 10 ha rừng và thảm thực vật đã bị thiêu rụi.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, sáng 22/6, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

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Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (đúng giữa) chỉ đạo chữa cháy rừng. (Ảnh: Minh Châu).

Chính quyền 2 xã Thiên Nhẫn và Vạn An đã huy động gần như toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy số 1 tổ chức chữa cháy xuyên đêm. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7 đã điều động xe chữa cháy cùng lực lượng chuyên trách tiếp cận hiện trường, bảo vệ khu vực dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm hiện tại, gần 1.000 người gồm quân đội, công an, kiểm lâm, cán bộ địa phương và người dân đang tham gia chữa cháy, trong đó lực lượng quân đội khoảng 350 người. Nhiều đường băng cản lửa đã được mở khẩn cấp nhằm khoanh vùng đám cháy, hạn chế lây lan sang các khu vực rừng lân cận.

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Nhiều lực lượng được tăng cường tham gia chữa cháy rừng. (Ảnh:Minh Châu).

Các lực lượng đã và đang tổ chức nhiều mũi tiếp cận hiện trường, tập trung phát dọn thực bì, mở rộng đường băng cản lửa và khoanh vùng các điểm cháy. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều khu vực có lớp cỏ tranh, lau lách và bổi khô dày, rất dễ bắt lửa và khiến ngọn lửa bùng phát.

Được biết, khu vực xảy ra cháy trước đây từng là rừng thông đã bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với mật độ thực bì lớn. 

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám hiện trường, tổ chức khoanh vùng, dập lửa và bảo vệ an toàn cho người dân cũng như diện tích rừng còn lại.

Bá Thăng/VOV.VN
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