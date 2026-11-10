Gần 12.000 học sinh ở Nông Cống phải nghỉ học do mưa lũ

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nông Cống, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Một số khu vực tại xã Nông Cống vẫn ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thanh Tùng.

Số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối cho thấy, tổng lượng mưa trong hai ngày 8 và 9/11 đạt 315mm. Mực nước sông Yên lúc 18h ngày 9/11 lên đỉnh 4,47m, vượt báo động III tới 0,97m. Đến 10h ngày 10/11, mực nước giảm còn 3,93m, vẫn cao hơn báo động III (3,50m) là 0,43m.

Nước ngập trước cổng trường THPT Nông Cống 1.

Trước diễn biến mưa lũ, gần 12.000 học sinh trên địa bàn xã phải nghỉ học. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án ứng phó, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động sơ tán người dân.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê ban đầu, hơn 33,5ha rau màu mới trồng vụ Đông 2026-2027 bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng; khoảng 1ha cây keo giống bị ảnh hưởng. Đối với công trình thủy lợi, một đoạn ta luy dương dài khoảng 5m tại kênh tiêu úng vùng 3, giai đoạn 1, thuộc thôn Cộng Hòa bị sạt lở.

Trường Trung học phổ thông Nông Cống 1.

Để ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cán bộ, công chức. UBND xã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 9/11, yêu cầu các thôn, đơn vị và người dân chủ động phòng, chống lũ; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, cây trồng vụ Đông và vật nuôi.

Hơn 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ được bố trí thường trực ứng phó. Xã chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh cùng các phương tiện, vật tư cần thiết; đồng thời liên hệ các chủ phương tiện, cơ sở cung cấp đất, đá, cát, nước uống, thực phẩm và nhu yếu phẩm để sẵn sàng huy động khi có tình huống phát sinh.

Các lực lượng cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra những vị trí xung yếu như cống Mã Cả tại thôn Xuân Trường, cống Mã Lai tại thôn Lê Xá và tuyến đê tả sông Yên. Những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết được kiểm soát, bố trí lực lượng cảnh báo, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Khu vực đường Nam Tiến xã Nông Cống.

Trong thời gian tới, UBND xã Nông Cống tiếp tục yêu cầu các thôn rà soát khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, những nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chính quyền địa phương đồng thời chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, công trình thủy lợi, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước; hướng dẫn người dân bảo vệ vật nuôi, thủy sản và tài sản sản xuất. Các trường học được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã yêu cầu các lực lượng, đơn vị và các thôn duy trì chế độ trực, thông tin báo cáo 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là khi mực nước sông Yên vẫn ở trên báo động III.