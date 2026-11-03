Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt do thi công đường ven biển

Tại các tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình, phường Thuận An, nhiều căn nhà xuất hiện những vết nứt ngang dọc trên tường, một số vị trí bong tróc, vữa xi măng rơi xuống. Người dân cho rằng tình trạng này xảy ra trong thời gian phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc thi công dự án hoạt động.

Nhà bà Nguyễn Thị Bảy, ở đường Hoàng Sa, phường Thuận An bị bong tróc xi măng

Bà Nguyễn Thị Bảy, ở đường Hoàng Sa, phường Thuận An cho biết, gia đình bà đã sinh sống tại đây hơn 20 năm. Từ khi thi công đường ven biển, xe lu, xe tải chở vật liệu đi qua khiến nhà rung lắc, vữa tường khu vực cửa bong tróc, rơi xuống. Mỗi khi nghe dự báo mưa gió, gia đình bà lại lo lắng, nhiều khi phải sang nhà hàng xóm tránh trú. Gia đình bà Bảy có 5 người nhưng hiện nay con dâu và cháu nhỏ phải sang nơi khác ở tạm để đảm bảo an toàn.

"Khi làm đường, xe chạy qua khiến cả căn nhà rung lắc. Giờ mùa mưa bão đã đến, gia đình tôi rất lo lắng, nếu nhà sập thì không biết sẽ ở đâu. Tôi mong các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ bồi thường để gia đình có điều kiện sửa chữa lại nhà, bảo đảm an toàn. Mưa bão đến, nhà cửa xuống cấp như thế này, chúng tôi rất bất an", bà Bảy trăn trở.

Nhà dân bị hư hỏng trong quá trình thi công dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An

Tình trạng nhà cửa hư hỏng khiến nhiều hộ dân bất an, nhất là khi mùa mưa bão đang diễn ra. Bà Nguyễn Thị Gái, ở tổ dân phố An Hải, phường Thuận An cho biết, các vết nứt xuất hiện tại phòng ngủ, nhà vệ sinh, có vết dài từ vài chục cm đến khoảng 3m. Khi trời mưa, nước theo các vết nứt thấm vào nhà, gây thấm dột. Gia đình bà Nguyễn Thị Gái đã gửi đơn kiến nghị, mong sớm nhận được tiền bồi thường để sửa chữa nhà cửa, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

"Trước đây, trong quá trình làm đường, xe cộ qua lại nhiều khiến nhà tôi bị nứt. Tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, có phương án bồi thường để gia đình sửa chữa nhà cửa. Hiện nhiều vị trí đã nứt khá nghiêm trọng, một số cột cũng bị hư hỏng, phía sau nhà còn nặng hơn. Mùa mưa bão đang đến, tôi lo khu vực phía sau có nguy cơ sập, không bảo đảm an toàn".

Nhiều vị trí trong nhà ông Nguyễn Văn Hồng, ở thôn Tân Hải, phường Thuận An xuất hiện các vết nứt

Từ phản ánh của người dân, UBND phường Thuận An, thành phố Huế đã yêu cầu các hộ kê khai thiệt hại, lập danh sách gửi đơn vị thi công để phối hợp giải quyết. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, đến nay, đơn vị thi công và đơn vị bảo hiểm đã kiểm tra, giám định tình trạng hư hỏng nhà cửa của 129 hộ dân.

Khoảng 40 hộ còn lại dự kiến được giám định trong tuần tới. Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công dự án, đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm phối hợp giải quyết phản ánh của người dân. Công tác giám định được triển khai từ cuối tháng 9 đến nay nhằm rà soát hiện trạng, xác định mức độ thiệt hại và làm cơ sở xem xét bồi thường. Sau khi hoàn tất kiểm tra, đơn vị giám định độc lập sẽ lập hồ sơ đánh giá. Kết quả giám định là căn cứ xác định nguyên nhân, tính toán giá trị thiệt hại và đề xuất mức bồi thường đối với từng trường hợp.

Đường bộ ven biển nối cầu vượt cửa biển Thuận An

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cam kết, sau khi có kết quả giám định, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị bảo hiểm xem xét, giải quyết bồi thường đối với những trường hợp được xác định có thiệt hại theo quy định.

"Hiện nay, địa phương đang phối hợp với đơn vị thi công kiểm kê các trường hợp nhà dân bị nứt theo phản ánh. Qua kiểm đếm, có 169 nhà bị ảnh hưởng, mức độ hư hỏng khác nhau. Đơn vị thi công cùng công ty bảo hiểm đang tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại để làm căn cứ bồi thường. Sau khi có kết quả của phía bảo hiểm, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị thi công thống nhất phương án bồi thường cho người dân, bảo đảm thỏa đáng, hợp tình, hợp lý", ông Lê Đình Phong nói.

Bà Nguyễn Thị Gái, tổ dân phố An Hải, phường Thuận An cho rằng do làm đường khiến nhà bà bị hư hỏng

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng chiều dài gần 7,8km, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Công trình đã thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026. Trong khi chờ kết quả giám định và phương án bồi thường, nhiều hộ dân vẫn sống trong những căn nhà nứt nẻ, thấp thỏm lo ngại khi mưa bão đến gần.