Gần 1,9 triệu hành khách TP.HCM đi xe buýt miễn phí sau một tuần

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/7, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, có 1,88 triệu lượt khách đi xe buýt trong 7 ngày qua, từ khi TP miễn phí 134 tuyến xe buýt.

Lượng người đi xe buýt trên các tuyến nội thành, kết nối trung tâm tăng từ 17-23%, có 12 tuyến tăng thêm 30% so với trước khi miễn phí.

Các tuyến ngoại thành tăng khoảng 14%, kết nối các khu vực như Bến xe Củ Chi, An Sương, bến xe Miền đông mới và cũ để trung chuyển vào trung tâm thành phố. Đối với 25 tuyến thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, ghi nhận mức tăng cao, khoảng 57-60%.

Gần 1,9 triệu hành khách đi xe buýt miễn phí sau 1 tuần triển khai

"Việc triển khai 134 tuyến xe buýt miễn phí bao gồm cả những địa phương trước đây là Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM đảm bảo chính sách cho người dân được hưởng đi lại miễn phí bằng phương tiện công cộng này trên địa bàn Thành phố", ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, đây cũng là bước đầu để TP.HCM phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối xe buýt với Metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng,…

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàn, nhiều người dân vẫn chưa lựa chọn xe buýt thường xuyên do thói quen sử dụng phương tiện cá nhân và thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng vẫn còn khá mất thời gian.

Bên cạnh đó, xe buýt hiện chưa có làn ưu tiên trên phần lớn tuyến đường nên chịu ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc, giảm tính đúng giờ.

"Hiện nay, chất lượng dịch vụ cần thay đổi, thực hiện làn riêng, ưu tiên dành cho xe buýt hoặc thực hiện các loại hình giao thông công cộng mới như xe buýt tiếp cận theo yêu cầu, len lỏi vào các hẻm để trung chuyển người dân ra trục chính sử dụng xe buýt hoặc metro đi làm, phát triển xe đưa rước học sinh, công nhân,… Đây là kế hoạch mà UBND đã ban hành và đang thực hiện theo lộ trình", ông Hoàn nói thêm.

Ngoài ra, công tác chỉnh trang hạ tầng xe buýt cũng được đẩy mạnh, đến nay toàn bộ khoảng 5.700 điểm dừng xe buýt, gồm 1.030 nhà chờ và hơn 3.900 trụ dừng đã được kiểm tra và bảo dưỡng.