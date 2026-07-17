Gần 3.000 lượt xe qua 5 trạm trên cao tốc Bắc - Nam sau 4 giờ thu phí đầu tiên

Đúng 20h tối qua (16/7), Cục Đường bộ Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí sử dụng đường bộ trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ.

Xe qua trạm, trạm Hàm Nghi - Vũng Áng

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ VN cho biết, trong ngày đầu thu phí, về cơ bản, công tác tổ chức thu phí diễn ra thuận lợi, không xảy ra ùn tắc tại các trạm: “Sau 4 giờ tiến hành thu phí, tức là từ 20-24h ngày 15/7, có gần 3.000 phương tiện đi qua các trạm thu phí, doanh thu đạt gần 180 triệu đồng. Có một số lỗi vận hành nhỏ, như lỗi tại trạm Quốc lộ 9a khi các xe từ phía Nam ra, không có thông tin đầu vào, chúng tôi cũng đã kịp thời tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông tại nút này mà vẫn đảm bảo thu đúng, thu đủ”.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Viêt Nam, dữ liệu giao dịch từ các trạm thu phí trên 5 tuyến từ Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ được truyền về liên tục theo thời gian thực.

Cục Đường bộ Viêt Nam cũng đang tiếp tục chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ II, các đơn vị vận hành phối hợp với các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tiếp tục theo dõi tình hình thu phí để kịp thời có các chỉ đạo, khắc phục, xử lý, đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm thu phí.