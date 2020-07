Gần 700 lái xe dương tính với chất ma túy bị phát hiện, xử lý

Đó là con số đáng báo động được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia công bố tại Hội nghị trực tuyến về ATGT 6 tháng đầu năm với các địa phương diễn ra sáng nay (1/7).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 653 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Vẫn còn 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng



Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm nay, TNGT giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ (mức giảm gần 15%).

Cụ thể: 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), toàn quốc xảy ra gần 6.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT giảm gần 1.600 vụ, số người chết giảm 568 người, số người bị thương giảm trên 1.400 người.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, vẫn còn 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2019, trong đó 8 tỉnh tăng trên 15% là: Đăk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang.

TNGT do lái xe nghiện ma túy gây ra đang là nỗi lo lớn của người tham gia giao thông.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, TNGT giảm sâu nhưng tai nạn do xe tải nặng, ô tô đầu kéo, xe chở container tăng đột biến so với cùng kỳ. Điển hình vụ xe tải chở quá tải trọng va chạm liên hoàn gây TNGT tại Đăk Nông ngày 13/6 làm 5 người chết. Xe đầu kéo chở container đựng vật liệu xây dựng vi phạm quy định gây TNGT tại Quảng Ninh ngày 18/6 làm 3 người chết.

"TNGT do phương tiện dân sinh, phương tiện đánh bắt hải sản hoạt động trên tuyến luồng đường thủy nội địa, hàng hải lại tăng cao, còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng đường thủy. Điển hình như tại Quảng Nam xảy ra 2 vụ làm chết 11 người; vẫn còn 8 tỉnh có số người chết tăng trên 15%; lĩnh vực hàng không có 2 sự cố nghiêm trọng", ông Hùng nói.

Tăng cường tuần tra, phát hiện gần 1.000 tài xế nghiện ma túy

Cũng tại Hội nghị, thông tin đáng báo động được ông Khuất Việt Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý cả triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thực hiện các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định, chở quá tải, tốc độ, vi phạm đội mũ bảo hiểm, sử dụng biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe...

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc trên QL5 đoạn qua Hải Dương do lái xe nghiên ma túy gây ra.

Cảnh sát giao thông đã phạt tiền gần 1.617,8 tỷ đồng, tước gần 151.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 304.955 phương tiện. So với 6 tháng đầu năm 2019, xử lý giảm 151.471 trường hợp, tiền phạt tăng 342,9 tỷ đồng. Phát hiện 86.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 653 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và nhiều vi phạm khác.

Riêng đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã tổng kiểm soát trên 1,69 triệu phương tiện; phát hiện, lập biên bản hơn 401.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 298,8 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 27.293 trường hợp; tạm giữ 61.563 phương tiện.

Các hành vi vi phạm tập trung xử lý, gồm: vi phạm về sử dụng chất ma túy; nồng độ cồn; tốc độ; quá tải; không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tẩy xóa; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; lạng lách, đánh võng, điều khiển xe chạy bằng một bánh; phương tiện quá niên hạn sử dụng...

Với đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tại các đường ngang có lắp đặt thiết bị cảnh báo tự động, cần chắn tự động và tập trung xử lý việc tự mở lối đi qua đường sắt. Đã xử lý 5.756 trường hợp, phạt tiền 2,25 tỷ đồng, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 141 trường hợp, tạm giữ 138 phương tiện.

Đề nghị tước giấy phép lái xe vĩnh viễn với lái xe nghiện ma túy VOV.VN -TP HCM thống nhất với đề xuất của các ngành chức năng là với những trường hợp đã trở thành đối tượng nghiện thì phải tước giấy phép lái xe vĩnh viễn.

Trên đường thủy, Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều; các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trên các tuyến giao thông.

Cảnh sát giao thông xử lý 71.739 trường hợp, phạt tiền 78 tỷ đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 46 trường hợp, tạm giữ 173 phương tiện, trong đó có 35.294 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, 303 trường hợp chở quá số người quy định.

Cũng tại Hội nghị, ông Khuất Việt Hùng cho biết, Bộ Công an đã xây dựng, hoàn thiện Đề án “Thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá biển số” đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ để đăng tải nội dung Đề án lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ lấy ý kiến Nhân dân./.