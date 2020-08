Gần 7.200 ha lúa ở An Giang bị ảnh hưởng do bão số 2

Chiều nay (3/8), ông Lương Huy Khanh, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 1 - 3/8, một số địa phương trong tỉnh đã có mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm ảnh hưởng nhiều nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 3/8, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 2 người dân ở thành phố Châu Đốc bị thương do cây đổ ngã; 19 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó có 2 căn bị sập hoàn toàn. Đồng thời, mưa lớn cũng làm gần 7.200 ha lúa Hè Thu và Thu Đông của bà con nông dân ở các huyện An Phú; Tân Châu; Phú Tân; Châu Phú; Tri Tôn; Chợ Mới, Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Thành… bị đổ ngã. Trong đó, diện tích lúa Hè Thu bị đổ ngã hơn 7.000 ha. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại khu vực khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên đã xuất hiện các vết rạn nứt đất dọc bờ kênh, với chiều dài 14m.

Sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ như: Công an xã, Quân sự xã cùng với người dân địa phương hỗ trợ, giúp các hộ dân bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa.

Hiện, các địa phương đang khai thông các kênh, mương nội đồng để thoát nước từ ruộng ra ngoài hạn chế ngập úng; đối vùng trũng thì tiến hành bơm rút nước chống úng nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

Hiện, các địa phương chủ động nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm ‘‘bốn tại chỗ’’; thực hiện chằng chống nhà cửa, kiểm tra các cây cao dễ đổ ngã, đường dây điện để có phương án đảm bảo an toàn trong suốt mùa mưa, bão./.