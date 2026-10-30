Gần 84.000 người cao tuổi ở Đắk Lắk được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT

Người được hỗ trợ có độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, có đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk và chưa có thẻ BHYT. Mức hỗ trợ bằng 100% mức đóng BHYT theo quy định hiện hành, tương đương khoảng 1.366.200 đồng/người/năm. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh Đắk Lắk bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi hằng năm.

Việc được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT giúp người cao tuổi ở Đắk Lắk giảm bớt khó khăn.

Dự kiến, mỗi năm Đắk Lắk dành hơn 114 tỷ đồng để triển khai chính sách này. Riêng năm 2026, việc hỗ trợ được thực hiện từ ngày 30/10. Chính sách góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, nhất là đối với nhóm người cao tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân giảm chi phí khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng phải tự chi trả hoặc trì hoãn việc điều trị do khó khăn kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Minh (đội mũ bảo hiểm xanh), trú phường Buôn Ma Thuột, vui mừng vì được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT.

Ông Nguyễn Hồng Minh, 63 tuổi, lao động tự do ở phường Buôn Ma Thuột, vui mừng khi trở thành một trong những người được thụ hưởng chính sách mới về bảo hiểm y tế của tỉnh Đắk Lắk. Chính sách này giúp ông có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh.

“Tôi thấy rất vui mừng vì mọi năm phải tự bỏ tiền mua BHYT. Nay biết được hỗ trợ kinh phí từ UBND tỉnh để mua thẻ, khi đi khám bệnh cũng yên tâm hơn vì có bảo hiểm chi trả một phần. Mình lớn tuổi rồi, không còn lao động được nữa, nay được nhà nước hỗ trợ thì cũng đỡ lo, không phải nhờ vả con cái", ông Minh phấn khởi nói.