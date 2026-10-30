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Gần 84.000 người cao tuổi ở Đắk Lắk được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT

Thứ Sáu, 16:58, 30/10/2026
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VOV.VN - Từ hôm nay (30/10), gần 84.000 người cao tuổi tại tỉnh Đắk Lắk được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT). Chính sách này giúp người cao tuổi chưa có thẻ BHYT giảm gánh nặng chi phí, có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 

Người được hỗ trợ có độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi, có đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk và chưa có thẻ BHYT. Mức hỗ trợ bằng 100% mức đóng BHYT theo quy định hiện hành, tương đương khoảng 1.366.200 đồng/người/năm. Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh Đắk Lắk bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi hằng năm.

gan 84.000 nguoi cao tuoi o Dak lak duoc ho tro 100 kinh phi mua bhyt hinh anh 1
Việc được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT giúp người cao tuổi ở Đắk Lắk giảm bớt khó khăn.

Dự kiến, mỗi năm Đắk Lắk dành hơn 114 tỷ đồng để triển khai chính sách này. Riêng năm 2026, việc hỗ trợ được thực hiện từ ngày 30/10. Chính sách góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, nhất là đối với nhóm người cao tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân giảm chi phí khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng phải tự chi trả hoặc trì hoãn việc điều trị do khó khăn kinh tế.

gan 84.000 nguoi cao tuoi o Dak lak duoc ho tro 100 kinh phi mua bhyt hinh anh 2
Ông Nguyễn Hồng Minh (đội mũ bảo hiểm xanh), trú phường Buôn Ma Thuột, vui mừng vì được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT.

Ông Nguyễn Hồng Minh, 63 tuổi, lao động tự do ở phường Buôn Ma Thuột, vui mừng khi trở thành một trong những người được thụ hưởng chính sách mới về bảo hiểm y tế của tỉnh Đắk Lắk. Chính sách này giúp ông có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh.

“Tôi thấy rất vui mừng vì mọi năm phải tự bỏ tiền mua BHYT. Nay biết được hỗ trợ kinh phí từ UBND tỉnh để mua thẻ, khi đi khám bệnh cũng yên tâm hơn vì có bảo hiểm chi trả một phần. Mình lớn tuổi rồi, không còn lao động được nữa, nay được nhà nước hỗ trợ thì cũng đỡ lo, không phải nhờ vả con cái", ông Minh phấn khởi nói. 

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Đắk Lắk thống nhất hỗ trợ BHYT cho hơn 83.700 người cao tuổi

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến, hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ, với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh.

Tuấn Long/VOV- Tây Nguyên
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