Gần 96% cử tri đồng thuận hợp nhất vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

Ngày 30/10, Ban Pháp chế HĐND TP. Đồng Nai tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố. Đại diện Sở Nội vụ cho biết, công tác lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành.

Cảnh quan Vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh: VQG)

Thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, các xã, phường đã nhanh chóng triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Kết quả ghi nhận, toàn thành phố có 1.016.443/1.049.743 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia (đạt tỷ lệ 96,83%). Trong đó, 1.006.220 cử tri đồng ý (đạt 95,85%), tỷ lệ không đồng ý chỉ chiếm 0,84%.

Riêng tại xã Phước Sơn, tỷ lệ tham gia đạt 98% (6.907 cử tri). Đáng chú ý, 100% cử tri tham gia đều bỏ phiếu đồng ý với phương án điều chỉnh địa giới.

Đánh giá từ Sở Nội vụ cho thấy, sự đồng thuận cao này đến từ công tác dân vận, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa chiến lược của việc hợp nhất quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng này.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết, phương án điều chỉnh sẽ chuyển 272,603 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên (hiện thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng) về TP.Đồng Nai quản lý. Ranh giới điều chỉnh căn cứ theo Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh, diện tích tự nhiênTP. Đồng Nai tăng từ 12.737,18 km² lên 13.009,783 km² (dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên).

Vườn quốc gia Cát tiên có nhiều động vật sinh sống (ảnh: VQG)

Xã Phước Sơn, tiếp nhận toàn bộ 272,603 km² diện tích mới, nâng tổng diện tích tự nhiên của xã lên 659,163 km². Dân số xã giữ nguyên ở mức 31.570 người. Xã Phước Sơn mới sẽ giáp 6 xã thuộc Đồng Nai và 6 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 27/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Quyết định này yêu cầu UBND TP.Đồng Nai chủ trì, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất, toàn vẹn toàn bộ ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên. Việc tập trung đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng chồng chéo địa giới, tối ưu hóa nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái bền vững trong thời gian tới.