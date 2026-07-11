Gặp mặt Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên

Ngày 10/7, tại Phú Thọ, Ban liên lạc Hội truyền thống Cựu chiến binh (CCB) toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Quang cảnh gặp mặt

Tham dự gặp mặt có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và hơn 300 CCB, đại diện cho hàng vạn hội viên, Hội truyền thống CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên trong cả nước; thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên (giai đoạn 1979- 1989) đã hy sinh, từ trần và thân nhân các gia đình Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên.

Đại tướng Lương Cường, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và các Uỷ viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Nguyên Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng Ban liên lạc chủ trì buổi gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Các đại biểu dự gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các CCB đã cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Hội. Được thành lập ngày 14/7/2016, Hội hoạt động theo phương châm "Truyền thống - Tự nguyện - Nghĩa tình- Trách nhiệm", trở thành mái nhà chung quy tụ những người lính Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên năm xưa trên khắp mọi miền đất nước. Đến tháng 5/2026, Hội đã phát triển 43 tổ chức cơ sở với hơn 22.000 hội viên tham gia sinh hoạt trên phạm vi cả nước.

Cựu Chiến binh tìm lại hồi ức tại Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu nhấn mạnh, trong điều kiện phần lớn cán bộ Ban liên lạc đều đã cao tuổi, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản và tự bảo đảm kinh phí, Hội vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt, không ngừng mở rộng tổ chức, củng cố sự đoàn kết, gắn bó giữa các CCB, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Điểm nhấn nổi bật trong 10 năm hoạt động của Hội là các chương trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo đời sống hội viên. Ngay sau khi thành lập, Hội đã kiến nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và địa phương tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà phá bom mìn còn sót lại; quy hoạch, bảo tồn các địa danh lịch sử và nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Các kiến nghị đều được các cấp có thẩm quyền quan tâm, triển khai thực hiện từ năm 2018.

Hơn 300 CCB đại diện cho hàng vạn hội viên, Hội truyền thống CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên trong cả nước dự hội nghị

Cùng với đó, hằng năm Hội đều tổ chức các đoàn CCB và thân nhân liệt sĩ trở về dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn trên địa bàn chiến trường xưa.

Bên cạnh hoạt động tri ân, Hội luôn chú trọng củng cố nghĩa tình đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Riêng từ năm 2024 đến nay, toàn Hội đã tổ chức 312 cuộc gặp mặt, giao lưu truyền thống với hơn 35.400 lượt hội viên tham gia.

Trong 10 năm, Hội đã tổ chức 758 lượt thăm hỏi hội viên và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí 7,47 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai 3,6 tỷ đồng; tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ hơn 765 triệu đồng; vận động hội viên đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, xây dựng công trình tri ân và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Các CCB Mặt trận Vị Xuyên- Hà Tuyên nắm thông tin Thư ngỏ của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang và Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm đã phát động hưởng ứng việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban liên lạc đã vinh danh các tổ chức Hội, hội viên có nhiều thành tích trong công tác Hội, đồng thời trao quà tặng thân nhân, gia đình các Anh hùng, liệt sĩ.